小川普新歡現身！棕櫚灘名媛政治背景 引爆MAGA陣營爭議

小川普與名媛新歡貝蒂娜（右）。（美聯社、IG；本報合成）

2024/12/18 16:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普的次子小川普（Donald Trump Jr.）以其堅定的「讓美國再次偉大」（MAGA）立場著稱，但他的新女友貝蒂娜·安德森（Bettina Anderson）卻因其政治背景，在川普陣營內部引發疑慮。

貝蒂娜是一位棕櫚灘的社交名媛與模特兒，她接替了小川普的前未婚妻、福斯新聞前主播吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）。然而，貝蒂娜過去公開支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，並在疫情期間鼓勵遵守防疫規範，讓部分川普支持者對她是否符合MAGA價值觀感到存疑。

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儘管一些人稱她是「堅定的共和黨人」，但《每日郵報》引述消息來源指稱她「從來不是MAGA支持者」，且她的加入可能為川普陣營帶來「困擾」。

46歲的小川普對此似乎不以為意。他對38歲的貝蒂娜十分著迷。貝蒂娜在棕櫚灘社交圈長期活躍，被形容為「派對女孩」。一位消息人士告訴《時人》（People）雜誌：「她既聰明、性感又精明，熱愛生活。誰也無法預測這段關係會如何發展。」

這段戀情於今年9月首次曝光，當時兩人被拍到在棕櫚灘餐廳共進晚餐。本月稍早，兩人再度被拍到現身夜生活場合，而吉爾福伊爾則未現身。巧合的是，川普最近任命吉爾福伊爾為駐希臘大使，預計她明年將移居雅典。

貝蒂娜的家世背景同樣令人矚目。她的父親是已故銀行家哈里·盧·安德森（Harry Lou Anderson），曾於1970年以26歲之齡成為全美最年輕的銀行總裁。安德森熱衷慈善事業，協助學校推動識字教育，並共同創立「天堂基金會」（The Paradise Fund），為自然災害受害者籌款。此外，她取得法庭指定監護人資格，展現對社會服務的投入。她提到與上帝的堅定關係，並形容自己擁有「無法動搖的內心指引」。

貝蒂娜的幽默感也體現在社群媒體貼文中，例如談及兄弟姐妹間的相處或婚姻生活。儘管她的政治立場引發部分川普支持者的不安，但她的機智與魅力，似乎深深吸引了小川普。

值得注意的是，貝蒂娜曾於2020年6月在Instagram上發布支持「黑人的命也是命」的黑色方塊圖片，並附上標籤「#blacklivesmatter」與「#blackouttuesday」，表達對社會議題的關注。同年7月，她參加了共和黨全國代表大會，並在貴賓席近距離觀看川普演講。

隨著吉爾福伊爾即將遠赴希臘，棕櫚灘社交圈可能迎來新的焦點，而這段戀情的未來發展，也將成為媒體關注的重點。

小川普9月間被拍到與38歲名媛貝蒂娜共同現身佛州。（取自X平台）

小川普與前未婚妻吉爾福伊爾（右）證實已分手，這位川普無緣的媳婦，已獲提名為駐希臘大使。（法新社）

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