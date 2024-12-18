耶誕老人真面目曝光？ 巴西專家運用3D技術 還原「1700年前面孔」

專家透過3D技術，還原「耶誕老人」原形聖尼古拉主教的生前樣貌。（法新社資料照、圖擷取自@cogitas3d IG，本報合成）

2024/12/18 16:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節將至，無數孩童相信身穿紅衣、留著大鬍子、乘坐馴鹿飛天雪橇的「耶誕老人」（Santa Claus），會在耶誕夜派送禮物給自己。目前各國學者相信，這位傳奇人物原形來自1700年前、慷慨且樂善好施聞名的基督教主教，近期有專家將該主教的頭骨，透過3D技術，來還原其生前真實原貌。

綜合外媒報導，大約在公元4世紀的羅馬帝國時期米拉城（Myra，位在現今土耳其境內），居住一名叫聖尼古拉（St. Nicholas）的基督教主教，他曾多次在夜晚爬上窮困者住處屋頂，偷偷把金幣從煙囪投入這些人家中，協助他們改善生活。世人為感謝他無私的善舉，於是以其名創辦了聖尼古拉節（Saint Nicholas' Day）。

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然而，隨著歐洲爆發宗教改革、大航海時代開啟等歷史事件，許多地區對聖尼古拉的崇拜逐漸式微，美國甚至因為可口可樂公司的廣告行銷，讓耶誕老人變成全身穿紅色服飾、留著白鬍子的形象。此外，聖尼古拉死後遺骸相傳存放在義大利巴里（Bari）的一處教堂，但有土耳其考古團隊表示，在米拉城的聖尼古拉教堂下方也發現一座古墓。

即便考古學家目前尚未證實，哪一處古墓的遺骸才是聖尼古拉本人，來自巴西的3D建模師莫拉埃斯（Cicero Moraes）仍在今年透過研究中心Centro Studi Nicolaiani，取得義大利解剖學教授馬蒂諾（Luigi Martino）在1950年蒐集，義大利巴里保存據稱是聖尼古拉遺骸的數據資料，利用3D建模技術，重建出其生前的頭骨3D模型。

莫拉埃斯指出，聖尼古拉的頭骨結構很獨特，呈現出堅硬且寬闊的特徵，但由於他的頭骨骨質增厚，推測他生前可能會頻繁頭痛，且根據脊椎和骨盆還顯示，聖尼古拉生前可能患有嚴重的慢性關節炎。另外，莫拉埃斯還根據數據與後人描繪聖尼古拉的肖像，為他蓄上濃密長鬍鬚，最終出現一張「堅毅且溫柔」的臉孔。

莫拉埃斯認為，此形象與一首寫於1823年的詩《A Visit From St Nicholas》描述聖尼古拉的形象相符。協助建模工作的專家利拉（Jos Lira）表示，聖尼古拉之所以很重要，是因為他即使冒著生命危險，也有勇氣捍衛和實踐信仰的教義，「他時常幫助有需要的人，以至於當人們在耶誕節時分，想尋找仁慈的象徵時，靈感就來自於他。」

專家認為，3D模型呈現出來的模樣，與一首寫於1823年的詩，裡面描述聖尼古拉的形象相符。（圖擷取自@cogitas3d IG，本報合成）

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