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    最狂耶誕壁爐影片！ NASA用火箭引擎點燃假期

    NASA推SLS火箭引擎燃燒影片，打造太空風聖誕夜。（圖擷取自NASA官網）

    NASA推SLS火箭引擎燃燒影片，打造太空風聖誕夜。（圖擷取自NASA官網）

    2024/12/18 16:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕別再盯著傳統壁爐影片裡劈啪作響的木柴了！今年耶誕節，美國航太總署（NASA）為大家準備了不一樣的過節驚喜：一段長達8小時的火箭引擎燃燒畫面，要以太空發射系統（Space Launch System, SLS）的火焰，溫暖你的假期。

    科學新聞網站《Science Alert》報導，這段循環播放的影片，擷取自2022年11月阿提米絲1號（Artemis 1）登月任務的發射實況。不同於以往耶誕壁爐影片中，木材燃燒殆盡的景象，現在你可以看著SLS的4個RS-25引擎和2個固態火箭推進器，噴發出熊熊烈焰，享受液態氫和液態氧燃燒時，所散發出的搖曳光芒。看著固態火箭推進器中，鋁粉和高氯酸銨氧化劑，在聚丁二烯丙烯腈的黏合下，燃燒產生的熾熱白光。

    相較於真實發射時震耳欲聾、光芒萬丈的景象，這段節日影片經過特別處理，讓畫面更顯平靜祥和。 傳統人士或許對這種更新版的節日壁爐影片嗤之以鼻，但NASA認為，在享受節慶大餐的同時，不妨花點時間想想人類的太空探索，以及重返月球的目標。

    影片全長8小時，循環播放，讓你在整個假期，都能沉浸在火箭引擎的溫暖光芒中。

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