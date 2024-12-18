為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    又又又延期！8天變10個月 2受困太空人恐明年4月才能回地球

    魏勒摩爾和威廉斯要到3月底甚至4月才能返回地球，兩人原本8天的任務恐受困在太空近10個月。（路透）

    魏勒摩爾和威廉斯要到3月底甚至4月才能返回地球，兩人原本8天的任務恐受困在太空近10個月。（路透）

    2024/12/18 16:34

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕6月5日2名太空人乘波音公司「星際飛機」（Starliner）進入國際太空站，原定任務時間8天，但因「星際飛機」出現問題，最終決定明年由SpaceX載回，不過原定2月接回，因火箭發射時間延遲，恐要3月底甚至4月才會返回地球。

    綜合外媒報導，美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）6月5日乘波音公司「星際飛機」進入國際太空站，原定任務時間8天，但因「星際飛機」問題眾多，無法按計劃將他們送回地球，NASA最終決定，2名太空人將留在太空8個月，明年2月才由SpaceX載回。

    不過NASA在17日宣布，被滯留太空的2名美國太空人最早返回地球時間是2025年3月底，NASA指出，原定2025年2月發射下一艘太空飛船，將4名太空人送至國際太空站後，再將魏勒摩爾和威廉斯接回。

    但由於SpaceX需要更多時間準備全新的太空船，這次發射將至少延遲至2025年3月底，這意味著魏勒摩爾和威廉斯要到3月底甚至4月才能返回地球，兩人原本8天的任務恐要持續受困在太空近10個月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播