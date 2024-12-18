又又又延期！8天變10個月 2受困太空人恐明年4月才能回地球

魏勒摩爾和威廉斯要到3月底甚至4月才能返回地球，兩人原本8天的任務恐受困在太空近10個月。（路透）

2024/12/18 16:34

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月5日2名太空人乘波音公司「星際飛機」（Starliner）進入國際太空站，原定任務時間8天，但因「星際飛機」出現問題，最終決定明年由SpaceX載回，不過原定2月接回，因火箭發射時間延遲，恐要3月底甚至4月才會返回地球。

綜合外媒報導，美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）6月5日乘波音公司「星際飛機」進入國際太空站，原定任務時間8天，但因「星際飛機」問題眾多，無法按計劃將他們送回地球，NASA最終決定，2名太空人將留在太空8個月，明年2月才由SpaceX載回。

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不過NASA在17日宣布，被滯留太空的2名美國太空人最早返回地球時間是2025年3月底，NASA指出，原定2025年2月發射下一艘太空飛船，將4名太空人送至國際太空站後，再將魏勒摩爾和威廉斯接回。

但由於SpaceX需要更多時間準備全新的太空船，這次發射將至少延遲至2025年3月底，這意味著魏勒摩爾和威廉斯要到3月底甚至4月才能返回地球，兩人原本8天的任務恐要持續受困在太空近10個月。

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