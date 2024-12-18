誇張！中國濟南大學校區泡麵店賣太便宜 老闆自爆被逼走

中國山東省濟南大學販售泡麵餐廳，以良心價格3.5元人民幣受許多學生喜愛，卻因價格引發大學的超市不滿，威脅必須提高價格至超市相同價格，否則斷水斷電，最終餐廳關門被迫離開學校。（圖擷自微博、本報合成）

2024/12/18 12:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省濟南大學販售泡麵餐廳，以良心價格3.5元人民幣受許多學生喜愛，卻因價格引發大學的超市不滿，威脅必須提高價格至超市相同價格，否則斷水斷電，最終餐廳關門被迫離開學校，消息曝光引起許多學生不滿並引發當地民眾關注。

綜合中媒報導，濟南大學舜耕校區（東校區）大學生向媒體透露，靠近學校小吃街的第六食堂超市窗口的泡麵小店，以販售價格親民廣受學生喜愛，老闆還被學生稱為「泡麵大叔」，該間餐廳泡麵一份3.5元人民幣（約新台幣15元），菜一份0.5元人民幣（約新台幣2元）、雞蛋每個1元人民幣（約新台幣4元）、煮泡麵費每包1元人民幣。

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不過，3個多月前，濟南大學超市也開始推出泡麵服務，只加青菜2元人民幣（約新台幣8元）、8種配菜5元人民幣（約新台幣22元）、泡麵10元人民幣（約新台幣48元），價錢比「泡麵大叔」貴不少。12日上午，大學1名知情人士向當地媒體透露，「泡麵大叔」因個人因素離校，多名學生當日前往該超市發現大門貼上「停業整頓」公告。

泡麵店老闆15日透過社群平台發布聲明，他遭濟南大學超市多次要求加價販售和超市統一售價，但他不願意答應要求，隨後被威脅若不在12月8日撤出將斷水斷電，最終被迫離開學校。1名濟大學生說，8日六食堂超市商品開始清倉處理，當晚貨架全部清空、老闆離開。

「泡麵大叔」的聲明引發許多大學生、中國網友議論，甚至引發外界質疑濟大超市干預市場競爭、背後是否與校方高層有勾結。有學生說，「泡麵大叔」收費合理，還能免費寄存書包，「我們都希望『泡麵大叔』能繼續經營」。

事件發酵後，許多中國網友相繼留言表達不同看法，「學校和超市把學生作豬宰」、「人家賣一個很合理的價格，沒想到竟然被超市抵制，這個超市老闆一定是學校的人員的親戚，不然不可能會這樣」。

中國山東省濟南大學販售泡麵餐廳，以良心價格3.5元人民幣受許多學生喜愛，卻因價格引發大學的超市不滿，威脅必須提高價格至超市相同價格，否則斷水斷電，最終餐廳關門被迫離開學校。（圖擷自微博、本報合成）

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