中國年輕人懶排隊逛北京故宮 搶租輪椅「快速通關」解放雙腳

位於中國北京的故宮總有許多遊客慕名而來。（歐新社）

2024/12/18 12:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北京故宮是中國著名的旅遊景點，每天吸引大批遊客慕名而來，不過近期卻出現中國年輕人跟風租借輪椅，將愛心通道當成「快速通關」，甚至在西安兵馬俑景區和上海迪士尼樂園等熱門地點也出現類似問題。

綜合中媒報導，近期中國社群平台出現不少網友經驗分享，建議前往故宮參觀前可以先租借電動輪椅，便能與一名陪同者從無障礙通道入園，不僅節省排隊等候時間，還能「解放雙腳」輕鬆參觀。

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北京故宮附近的東華門大街店家為了把握商機，也推出租賃手動或電動輪椅的服務，價格落在每日100元到200元人民幣（約新台幣446元至892元）不等。一名店員表示，由於故宮的安檢人員不會過多盤問，確實有很多懶得排隊的年輕人會租輪椅進去。

對此，北京故宮回應，愛心通道是提供給輪椅和嬰兒車等族群使用的安全便捷通道，而非快速通關，不支持這種利用愛心來鑽漏洞的行為，之後將加強檢查。

早在今年8月，中國網友就發現位於陝西省西安市的兵馬俑景區，有四肢健全的遊客租借輪椅，享受不用排隊還有人幫忙推行的服務。上海迪士尼也於11月爆發輪椅之亂，許多租借電動輪椅的遊客，在園區內上演「輪椅碰碰車」的亂象，甚至傳出撞人意外，嚇得園方趕緊祭出新規定，必須出示相關證明才可攜帶電動輪椅入園。

不少中國年輕人為了省時省力，呼籲大家可以租借輪椅進入故宮參觀。（本報合成，擷取自中國社群媒體「小紅書」）

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