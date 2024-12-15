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    泰國慶典爆恐攻！朝跳舞人群丟爆裂物 釀3死48傷

    泰國13日深夜一場活動發生恐攻，造成3人死亡。（美聯社）

    泰國13日深夜一場活動發生恐攻，造成3人死亡。（美聯社）

    2024/12/15 18:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨2024年漸近尾聲，世界各地都歡天喜地舉辦慶祝活動。不過，泰國日前一場慶典活動發生意外，有民眾朝人群拋擲爆裂物，造成現場至少3人死亡、48人受傷。

    外媒《BBC》報導，13日深夜位於泰國北部翁龐縣的慶典活動中，發生一起襲擊的爆炸意外，2名嫌疑人對著正在跳舞的人群裡，投擲自製的爆裂物，造成3人死亡、48人受傷，而這2名嫌疑人也已經被泰國警方拘留。

    根據當時流傳的影片顯示，現場處於一片混亂，地面散落著各種垃圾，懸掛的燈飾也搖搖欲墜，有民眾躺在地上接受心肺復甦術（CPR），還有男子趕緊將褲子剪開，露出正在流血的腿部傷口，以免造成傷口感染。

    對此，泰國總理貝東丹也在社交平台上致歉，並向死者、傷者及家屬表達哀悼。貝東丹還表示，已指示警方和相關機構，仔細調查爆炸的原因，且全力幫助受影響的民眾，更指示未來的所有節慶活動，都會增派警力負責監督。

    這場名為「Amazing Umphang」的慶典活動，今年為期一週舉辦在8日至14日期間，吸引了約8千到9千人到場，而此襲擊發生在活動的倒數第二天。

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