最年長法國小姐！ 34歲空姐摘下后冠替小島爭光

34歲空服員安加妮·菲洛朋（Angelique Angarni-Filopon）榮獲法國小姐后冠。（法新社）

2024/12/15 18:54

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第95屆「法國小姐」總決賽14日在新亞奎丹大區（Nouvelle-Aquitaine）隆重登場，由來自法屬加勒比海的「馬丁尼閣島」（Martinique）的34歲空服員安加妮·菲洛朋（Angelique Angarni-Filopon）勇奪后冠，成為該比賽史上最年長的冠軍。

《法新社》報導，安加妮的勝出歸功於比賽規定的變革，新規定允許24歲以上的女性、已婚婦女或母親參賽，為更多女性提供展示自我的平台。安加妮將獲得法國小姐公司提供的一年份薪水、巴黎一戶公寓的使用權，以及贊助商提供的各種禮物。

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安加妮發表得獎感言時表示，「2011年，一名20歲的年輕女性在馬丁尼閣島小姐選美比賽中贏得亞軍。今天，一位34歲的年輕女性再度站在大家面前參加選美比賽，代表馬丁尼閣島及其移民，還有曾經被告知為時已晚的所有女性」。

今年的選美比賽吸引來自不同職業背景的佳麗，包括醫生、牙醫等專業人士，共有30名參賽者競逐后冠，她們輪番穿著泳衣、傳統服裝及晚禮服亮相，搭配多元音樂進行表演。

安加妮·菲洛朋（Angelique Angarni-Filopon）來自法屬加勒比海的馬丁尼閣島。（本報合成，擷取自angeliqueaf_off/IG）

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