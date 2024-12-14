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    中國翻牆運動部落客「編程隨想」二審仍判7年 妻：繼續申訴

    中國部落客阮曉寰經營議論時政部落格「編程隨想」被依「煽動顛覆國家政權罪」判刑7年。（擷取自X平台）

    中國部落客阮曉寰經營議論時政部落格「編程隨想」被依「煽動顛覆國家政權罪」判刑7年。（擷取自X平台）

    2024/12/14 22:21

    〔中央社〕中國部落客阮曉寰因經營議論時政的知名部落格「編程隨想」，去年2月被依「煽動顛覆國家政權罪」判處7年有期徒刑。阮曉寰提出上訴後被一再拖延，上海市高級法院昨天下午二審開庭維持原判。阮曉寰的妻子表示，會繼續申訴。

    阮曉寰的妻子貝震穎13日在X平台發文表示，上海高院下午2時開庭宣判，宣讀了幾段話，7分鐘左右就結束了，維持原判。

    貝震穎強調會繼續申訴，「任何時代、任何情況，都不能讓自己失去希望！」

    她表示，出庭時阮曉寰精神狀況很好。二審後家屬就可以會見了。

    阮曉寰1977年出生，曾在2008年北京奧運會期間擔任大會訊息安全系統總工程師。

    阮曉寰在2009年創建了「編程隨想」中文部落格。早期內容以撰寫程式的技術文章為主，後來轉為分享「翻牆」方法、對中國政府的批評、轉載外媒對中國的報導等，並提供電子書下載和郵件訂閱等功能，被譽為「用技術對抗極權的英雄」，不少中國網友奉他為「政治啟蒙」。

    2021年5月10日，阮曉寰在家中被上海警方抓捕。2023年2月10日，上海法院一審依「煽動顛覆國家政權罪 」判他有期徒刑7年，剝奪政治權利2年。二審從2023年2月22日立案至昨天才宣判。

    中國資深獨立記者高瑜在X平台發文指出，此案二審歷時1年10個月，期間多次違反法定程序，強制指定法援律師、拒絕家屬聘請律師會見、無故延期與剝奪辯護權。

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