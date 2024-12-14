注意！Stanley保溫瓶有燒燙傷風險 召回260萬個

Stanley保溫瓶存在燒燙傷風險，美國消費品安全委員會宣布召回260萬個。（圖擷自Stanley網站）

2024/12/14 10:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國飲料容器製造商Stanley的保溫瓶在社群網站上大受歡迎，台灣電商平台也買得到，不過，有多款隨行杯近來傳出存在燒燙傷風險，美國消費品安全委員會（CPSC）宣布召回260萬個。

據《CNN》報導，CPSC表示，此次召回涉及在美國販售的所有Stanely Switchback和Trigger Action隨行杯，容量從12到20盎司（約340至566公克）不等，有白色、黑色和綠色等款式。

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這些隨行杯的售價在20至50美元（約新台幣650至1625元）之間，透過亞馬遜、沃爾瑪、目標百貨（Target）、迪克體育用品（Dick’s Sporting Goods）等零售商販賣。

CPSC指出，這些保溫瓶的瓶蓋，於高溫和扭轉後可能出現鬆動狀況，Stanley在全球範圍內已收到了90多份杯蓋脫落通告，其中38起造成燒燙傷且11起需要送醫。

CPSC呼籲，購買這些隨行杯的民眾應立即停止使用，和Stanely聯繫可免費更換杯蓋，Stanely也在官網公布查詢方式，民眾輸入產品序號即可了解是否為召回產品。

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