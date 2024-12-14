為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    注意！Stanley保溫瓶有燒燙傷風險 召回260萬個

    Stanley保溫瓶存在燒燙傷風險，美國消費品安全委員會宣布召回260萬個。（圖擷自Stanley網站）

    Stanley保溫瓶存在燒燙傷風險，美國消費品安全委員會宣布召回260萬個。（圖擷自Stanley網站）

    2024/12/14 10:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國飲料容器製造商Stanley的保溫瓶在社群網站上大受歡迎，台灣電商平台也買得到，不過，有多款隨行杯近來傳出存在燒燙傷風險，美國消費品安全委員會（CPSC）宣布召回260萬個。

    《CNN》報導，CPSC表示，此次召回涉及在美國販售的所有Stanely Switchback和Trigger Action隨行杯，容量從12到20盎司（約340至566公克）不等，有白色、黑色和綠色等款式。

    這些隨行杯的售價在20至50美元（約新台幣650至1625元）之間，透過亞馬遜、沃爾瑪、目標百貨（Target）、迪克體育用品（Dick’s Sporting Goods）等零售商販賣。

    CPSC指出，這些保溫瓶的瓶蓋，於高溫和扭轉後可能出現鬆動狀況，Stanley在全球範圍內已收到了90多份杯蓋脫落通告，其中38起造成燒燙傷且11起需要送醫。

    CPSC呼籲，購買這些隨行杯的民眾應立即停止使用，和Stanely聯繫可免費更換杯蓋，Stanely也在官網公布查詢方式，民眾輸入產品序號即可了解是否為召回產品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播