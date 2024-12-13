韓最大在野黨魁疾呼：執政黨議員明天投票贊成彈劾尹錫悅

共同民主黨魁李在明今發表聲明，呼籲執政黨國民力量黨的議員明天參加彈劾案表決，並贊成通過該案。（歐新社）

2024/12/13 16:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會明天將再度對總統尹錫悅彈劾案進行表決，對此，最大在野黨共同民主黨魁李在明今發表聲明，呼籲執政黨國民力量黨的議員明天參加彈劾案表決，並贊成通過該案。

據《韓聯社》報導，李在明今於國會表示，國民力量多位議員7日沒有參加首次彈劾案表決，該次表決因未達法定人數而「投票不成功」，造成法案因此作廢。

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李在明指出，「歷史將銘記大家的選擇。」國會議員應不分朝野、進步和保守的束縛，遵守憲法，遵從主權者的命令。各位要守護的並非尹錫悅，也不是國民力量，而是在寒冷街道哀號的國民的生活。

李在明說，阻止國民創造的巨大歷史車輪滾滾向前的人、貪圖小利的人、用謊言謀生路的人將無法生存下去。接著強調「只要有1人做出錯誤判斷將留下歷史污點，但國民曾向全世界證明，有能力憑藉正確的判斷糾正這種錯誤，今後將再一次證明。」

針對尹錫悅昨日發表演說，李在明痛斥，「尹錫悅向國民瘋狂地發布『宣戰書』，只有彈劾才是結束混亂最快、最確實的方法。」尹錫悅欲透過醜惡的謊言掩蓋罪行，自行證明他沒有繼續履行總統職務的能力、也不能再繼續履行職務的事實。「內亂頭目」尹錫悅立刻下台是國民的命令。

李在明最後說，「作為最大在野黨黨魁，我承諾盡快結束國家政務空白狀態，因為國家正常化是我們人民的一致意志。」

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