為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    韓國警方考慮申請逮捕令抓尹錫悅 搜查總統官邸

    一名官員今天表示，警方正考慮向法院申請逮捕令逮捕韓國總統尹錫悅，並對總統官邸進行搜查。這是針對尹錫悅因實行短命戒嚴而遭控內亂罪的調查一環。（美聯社資料照）

    一名官員今天表示，警方正考慮向法院申請逮捕令逮捕韓國總統尹錫悅，並對總統官邸進行搜查。這是針對尹錫悅因實行短命戒嚴而遭控內亂罪的調查一環。（美聯社資料照）

    2024/12/13 17:18

    〔中央社〕一名官員今天表示，警方正考慮向法院申請逮捕令逮捕韓國總統尹錫悅，並對總統官邸進行搜查。這是針對尹錫悅因實行短命戒嚴而遭控內亂罪的調查一環。

    韓聯社報導，韓國國家調查本部特別調查團的官員發表上述言論之際，尹錫悅因12月3日突然宣布戒嚴，已被警方、檢察機關和反貪腐機構列為內亂罪嫌疑人。

    當被問及是否會向法院申請逮捕令逮捕尹錫悅時，這位官員向記者表示，內部正在考慮這個問題。

    這名官員表示，他們也正在考慮對總統官邸進行搜索和扣押，向法院申請查扣尹錫悅的通聯紀錄，或要求他出面接受訊問。

    警方11日曾試圖進入總統辦公室搜索與戒嚴令相關的資料，但警衛處拒絕合作，警方僅獲得有限的文件。

    這名官員表示，特別調查團正在研究是否能用相同的搜索令再度展開搜查，或是必須重新申請。通常搜索令有效期為一週，或有指定期限。

    韓國在野陣營昨天再度向國會提交彈劾尹錫悅的動議，今天呈報國會全會，預定當地時間明天下午4時進行表決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播