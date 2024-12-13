華爾街日報：川普不希望烏克蘭入北約 要歐洲派兵監督停火

美媒披露，川普7日在巴黎與馬克宏、澤倫斯基會談時表示，不希望烏克蘭加入北約。（法新社）

2024/12/13 16:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」12日披露，美國候任總統川普7日在巴黎與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基會談時，表明不支持烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），但他希望在戰後看到一個強大、裝備精良的烏克蘭，同時也盼歐洲國家派軍隊駐烏監督停火。

報導指出，川普當時與馬克宏和澤倫斯基的談話，為推動烏俄止戰提供初步輪廓，會談的主要結論是，歐洲將不得不承擔大部分負擔，派軍隊赴烏坐鎮監督停火，同時提供武器給基輔，嚇阻俄國。不過，川普並未排除美國在這個過程中提供支援，但美軍不會出動。

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一名知情人士透露，川普也敦促歐洲採取更多行動，促使中國向克里姆林宮施壓，以結束烏俄衝突。三位領袖討論到，如果北京不同意的話，可以採取對中國徵收關稅的籌碼。

據了解，馬克宏於今年2月就曾提出歐洲國家派兵赴烏，當時僅在英法官員之間進行討論，並遭德國及其他北約國家反對。川普如今再次帶起相關討論，討論對象已擴及澤倫斯基及其他歐洲政府。

不過，相關討論目前仍處於早期階段，尚有幾個懸而未決的問題，包括哪些歐洲國家將參與其中、派兵數量、華府的支援角色，以及莫斯科是否會接受北約國家部隊駐烏等。知情官員透露，任何派駐到烏克蘭的歐洲國家部隊，只會擔綱維和或停火監督力量的一部分，並非北約的軍事行動。

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