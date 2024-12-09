為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    壯觀！中國泉州無人機煙花秀 大量「墜機」民眾嚇壞

    中國福建省泉州8日的無人機煙花秀發生大量「墜機」，照片上方為無人機編隊，下方脫隊的為墜落無人機。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    中國福建省泉州8日的無人機煙花秀發生大量「墜機」，照片上方為無人機編隊，下方脫隊的為墜落無人機。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    2024/12/09 10:21

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國旅美藝術家蔡國強，昨（8日）在老家福建省泉州舉行無人機煙花秀節目《紅帆》，孰料過程中有大量無人機墜落，現場民眾見狀驚呼「快跑啊」，所幸主要是掉落在水域，並未有人員傷亡傳出。

    從中國微博、社群平台「X」上流傳的影片可以看到，當時由多架無人機組成的編隊，不知為何一架架開始墜落，在下方水面上激起水花，讓等著看煙花秀的觀眾嚇傻。

    有消息指出，煙火秀當時啟用了備用攝影無人機，準備在一旁拍下精彩過程，但並未向公安報備，使得當局誤認是不明無人機侵入連忙動用干擾設備，這才導致表演煙花秀的無人機編隊一一落水。

    蔡國強事後表示，有很多無人機掉了下來，希望現場民眾能幫忙收拾一下，但不要自行將無人機帶回家，至於損失狀況蔡國強並未透露，外界對此也眾說紛紜，有人認為差不多摔掉1000萬人民幣（約新台幣4458萬元），也有網友直指這種無人機並不貴，1架只要幾百人民幣。

    相關影片請見︰

    墜落的無人機在水面激起水花。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    墜落的無人機在水面激起水花。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播