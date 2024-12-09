壯觀！中國泉州無人機煙花秀 大量「墜機」民眾嚇壞

中國福建省泉州8日的無人機煙花秀發生大量「墜機」，照片上方為無人機編隊，下方脫隊的為墜落無人機。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

2024/12/09 10:21

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國旅美藝術家蔡國強，昨（8日）在老家福建省泉州舉行無人機煙花秀節目《紅帆》，孰料過程中有大量無人機墜落，現場民眾見狀驚呼「快跑啊」，所幸主要是掉落在水域，並未有人員傷亡傳出。

從中國微博、社群平台「X」上流傳的影片可以看到，當時由多架無人機組成的編隊，不知為何一架架開始墜落，在下方水面上激起水花，讓等著看煙花秀的觀眾嚇傻。

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有消息指出，煙火秀當時啟用了備用攝影無人機，準備在一旁拍下精彩過程，但並未向公安報備，使得當局誤認是不明無人機侵入連忙動用干擾設備，這才導致表演煙花秀的無人機編隊一一落水。

蔡國強事後表示，有很多無人機掉了下來，希望現場民眾能幫忙收拾一下，但不要自行將無人機帶回家，至於損失狀況蔡國強並未透露，外界對此也眾說紛紜，有人認為差不多摔掉1000萬人民幣（約新台幣4458萬元），也有網友直指這種無人機並不貴，1架只要幾百人民幣。

相關影片請見︰

墜落的無人機在水面激起水花。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

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