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    LV、名車通通變戰利品！敘利亞總統府淪搶劫現場

    LV名牌包成了戰利品。（翻攝自影片）

    LV名牌包成了戰利品。（翻攝自影片）

    2024/12/08 22:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕敘利亞首都大馬士革在反政府武裝攻陷後，總統官邸遭到大規模洗劫。民眾湧入總統府，搶奪總統及其英國籍妻子艾斯瑪（Asma al-Assad）的昂貴財物，包括名牌包、高級寢具等。

    英國《每日郵報》報導，民眾在總統官邸肆意搜刮，搶奪路易威登（Louis Vuitton）奢侈品、家具和大量貴重物品。影片顯示，民眾在豪華宮殿內翻箱倒櫃，搬運總統夫婦昂貴的個人物品。畫面中，不少人手持橙色路易威登盒，攜帶鼓鼓的袋子，走過宮殿樓梯。

    總統辦公室內的桌椅、地圖等物品散落一地，現場一片混亂。除了總統府，反政府武裝也攻入總統的豪華車庫，搶走多輛賓士、法拉利和奧迪等名貴車輛。更甚者，報導指出，搶劫行動擴展至敘利亞央行，民眾也瘋狂搶奪現金。。

    大馬士革街頭充滿歡呼與慶祝氣氛。民眾在清真寺祈禱，並高呼「真主至大」。年輕人撿拾安全部隊丟棄的武器，向天鳴槍。一名44歲的電力部門工作者庫拉比（Mohammed Amer Al-Oulabi）興奮地表示：「從伊德利卜到大馬士革，他們僅用幾天就成功了。感謝真主！」

    影片顯示，大批民眾在總統府內搶奪總貴重物品。（翻攝自影片）

    影片顯示，大批民眾在總統府內搶奪總貴重物品。（翻攝自影片）

    敘利亞反政府戰士在總統府內自拍。（美聯社）

    敘利亞反政府戰士在總統府內自拍。（美聯社）

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