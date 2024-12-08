美不想插手！俄和伊朗沒能力介入 敘利亞政治權力陷真空

敘利亞獨裁總統阿塞德倒台後，民眾踐踏一張有阿塞德頭像的地毯。（法新社）

2024/12/08 19:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕敘利亞反抗軍8日宣布控制首都大馬士革，總統阿塞德據稱已逃亡且下落不明，延續半世紀的阿塞德家族獨裁政權一夕間垮台。《華爾街日報》分析，伊朗、俄羅斯、土耳其、以色列、阿拉伯國家，以及在該國有駐軍的美國，皆密切關注事態變化，憂心敘國若無政權承接計畫，陷入權力真空，可能損害自身利益，並對鄰近地區產生外溢效應。

以「沙姆解放組織」（HTS）為主的敘國反抗勢力，上月底以來閃電攻陷各大城市，總統阿塞德政權某種程度上是加薩走廊及烏克蘭戰爭的受害者，因為這兩場戰爭分別削弱力挺阿塞德的伊朗及俄國實力，導致這兩國沒有能力及意願在此時出手相救。美國準總統川普8日在社群媒體表示，俄國「因為烏克蘭而失去對敘利亞的所有興趣」，不再願意保護阿塞德。

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儘管阿塞德家族在國內飽受謾罵，但多年來在這個被許多反抗組織割裂，又面臨土耳其、俄國和伊朗等外部勢力壓力的國家中保持大致的權力平衡。敘國在周圍地區相互關聯的衝突中更具有核心作用，是黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」取得武器的管道，也讓伊朗影響力得以延伸至以色列邊境。此外，敘國還擁有並使用化學武器，外界如今擔心這些化武可能落入邪惡勢力之手。

俄國、伊朗和土耳其外交部長7日在卡達會商，如何在不同反抗勢力不斷推進下，透過外交途徑解決敘國當前混亂。約翰霍普金斯大學國際研究學院教授納斯爾（Vali Nasr）認為，這場會議旨在讓三國就敘國局勢發展方向及彼此的期望達成共識。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員科夫曼（Michael Kofman）判斷，俄國可能會全力與各方達成協議，保留其在敘國地中海沿岸的兩座軍事基地，以便繼續在該地區投射軍力。支持敘國反抗勢力的土耳其，則預計在敘國掌握重大影響力。

《紐約時報》指出，美國總統拜登的幕僚近日明確表示，美國無意干預衝突結果，不挺反抗軍也不挺阿塞德。準總統川普更直言，敘國衝突「不是我們的戰鬥、美國不應捲入」。不過，美國情報機構仍密切注意敘國境內可疑的化武儲藏地點，包括裝有神經毒劑沙林（Sarin）的彈藥，監視效忠阿塞德的部隊是否準備利用化武對付反抗軍。

美國主要的阿拉伯盟友則希望保住阿塞德政權，因為他們擔心一旦反抗勢力掌權，敘國可能淪為風險程度更高的恐怖主義避風港。一名拜登政府資深官員指出，雖然這些阿拉伯國家都反對阿塞德政權，但畢竟阿塞德是眾所周知的人物，好過反抗勢力推選的領袖。

據了解，沙姆解放組織前身是曾被美國認定為恐怖組織的「努斯拉陣線」（Nusra Front），此前與「伊斯蘭國」（IS）和「開打」（al Qaeda）等組織有聯繫。沙姆領袖喬拉尼雖已切斷這些聯繫，並承諾保護敘國宗教和種族多元性，但尚不清楚他的轉變有多少為真。

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