推翻阿塞德威權統治 反抗軍領袖下達命令嚴禁部隊做這3件事！

沙姆解放組織宣布推翻阿塞德政權，反抗軍領袖朱拉尼接受群眾歡呼。（圖翻攝自X平台）

2024/12/08 20:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）今天（8日）攻陷首都大馬士革（Damascus），宣布推翻阿塞德（Bashar al-Assad）政權。沙姆解放組織領導人朱拉尼（Abu Mohammad al-Julani）下達命令，嚴格約束反抗軍成員在政權移交期間的行為。

綜合外媒報導，沙姆解放組織近期對敘利亞政府軍發起猛攻，一路勢如破竹，今天更拿下大馬士革，總統阿塞德倉皇逃離首都，目前下落不明。沙姆解放組織宣布推翻阿塞德長達24年的暴政，最新情勢也意味著該國持續13年的內戰得以結束，大馬士革到處可見民眾歡呼慶祝阿塞德政權垮台。

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受阿塞德任命的總理喬拉里（Mohammad Ghazi al-Jalali），今天表示會繼續留在大馬士革，且已與反抗軍階層取得聯繫，討論政權和平轉移的相關情事，並稱敘利亞應該舉行自由選舉，政府隨時準備「與人民選擇的任何領導人合作」。

反抗軍領袖朱拉尼則以其真名薩拉（Ahmed al-Sharaa）發聲明表示，在政權正式交接前，敘利亞官方機構仍由總理喬拉里管轄，部隊禁止靠近這些機構，確保政權和平且有序地過渡。同時他也下達命令，禁止任何引起平民恐慌、危及無辜者性命的行為，包括對空鳴槍；禁止破壞屬於人民財產的公共機構，反抗軍有責任保護並協助發展；禁止以任何形式侵占或損害人民私人財產。

阿塞德政權反對派海外領導人巴赫拉（Hadi al-Bahra）透露，接下來將與阿拉伯、歐洲國家以及聯合國的人舉行會談，針對敘利亞下一階段的問題取得共識。

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