阿塞德政權覆滅 揭露敘利亞內戰背後的血腥統治與民怨

左圖為敘利亞前總統哈菲茲·阿塞德（Hafez al-Assad），1970年以軍事政變掌權，建立獨裁政權；右圖為其子現任總統阿塞德（Bashar al-Assad），於2000年繼任，後因內戰而失去統治基礎。（美聯社資料照）

2024/12/08 14:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕叛軍攻陷大馬士革，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）被迫逃亡，標誌著阿塞德家族50多年的統治終結。自1970年掌權以來，該家族的統治充斥暴力和鎮壓，最終在阿塞德治下面臨內戰瓦解。這段歷史見證了一個家族如何在權力與血腥中延續王朝，同時埋下社會動盪的伏筆。

阿塞德家族屬於阿拉維派教徒（伊斯蘭教什葉派的支派，占敘利亞人口13%），阿塞德父親哈菲茲·阿塞德（Hafez al-Assad）於1970年發動軍事政變，建立以個人為核心的獨裁政權。他以軍隊和安全部隊為基石，全面鎮壓異議，封殺反對派的聲音，讓敘利亞陷入恐懼統治之中。在他的統治下，數十萬人遭監禁或殺害，專制手段為其贏得國內外的威望，但也積累了民怨和壓力。

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2000年老阿塞德去世後，其子阿塞德接任。曾在英國接受眼科醫學教育的阿塞德一度被期待成為改革派領導人。然而，2011年的「阿拉伯之春」觸發大規模抗議，當年3月，敘利亞西南部城市德拉（Daraa）一群青少年因塗鴉「人民想要推翻政權」被捕並遭酷刑，點燃了全國抗爭的導火線，針對政府腐敗與經濟困境的訴求很快演變為要求政權下台的呼聲。政府血腥鎮壓使局勢迅速失控，內戰爆發。在之後的激烈衝突中，敘利亞陷入分裂，武裝團體林立，國家深陷泥沼。

內戰期間，阿塞德政權依賴俄羅斯與伊朗的全力支持。2015年，俄羅斯展開空襲行動，助政府軍收復大量失地；伊朗則提供民兵與軍事資源，協助阿塞德穩住局勢。然而，內戰付出的代價慘重：逾50萬人喪生，數百萬人流離失所。阿塞德政權因多次被指控使用化學武器，飽受國際譴責，其統治正當性幾乎蕩然無存。

這場持續13年的內戰徹底顛覆了敘利亞的政治格局，留下分裂的社會與動盪的未來。雖然外部勢力仍可能影響局勢，但內部民怨與不穩定性將使任何新政權面臨挑戰。

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