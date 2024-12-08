反抗軍攻入大馬士革機場陷混亂 員工消失、旅客逃竄登機口

目前社群媒體瘋傳大馬士革的現狀，其中當地機場也陷入一片混亂，大批旅客驚慌衝向登機口，但跟據航班監控網站顯示，該機場沒有即將起飛的航班。（圖擷取自@sentdefender 社群平台「X」，本報合成）

2024/12/08 15:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕從上月底發動閃電攻勢的敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS），今（8）日清晨攻入該國首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）據傳已搭機逃離。目前社群媒體瘋傳大馬士革的現狀，其中當地機場也陷入一片混亂，大批旅客驚慌衝向登機口，但跟據航班監控網站顯示，該機場沒有即將起飛的航班。

綜合外媒報導，敘利亞反抗軍稍早在Telegram頻道上發布聲明，除提到他們已進入大馬士革，還宣布阿塞德政權垮台，「歷經復興黨統治50年來的壓迫，13年來的犯罪、暴政、流離失所，以及各種占領軍的長期鬥爭，我們宣布，今天，也就是2024年12月8日，敘利亞最黑暗時代的結束與新時代的開始。」

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另據《路透社》引述Flightradar網站資料，當大馬士革在被反抗軍攻陷時，有一架敘利亞航空（Syrian Air）飛機從大馬士革機場起飛，起初飛往敘利亞沿海地區，也就是阿塞德的阿拉維派（Alawite）據點，但不久後掉頭，朝反方向飛行數分鐘，接著便從雷達消失，疑似墜毀。報導指出，目前無法確認該航班上共有哪些人員搭乘。

此外，大馬士革機場內部也出現混亂場面，大批旅客迅速通過安全檢查哨站，驚慌衝向登機口，試圖儘快搭機逃離敘利亞。然而，從網路流傳的畫面顯示，目前機場內幾乎沒有任何職員待在工作崗位上，甚至航班監控網站也顯示，該機場沒有即將起飛的航班，而敘利亞政府則尚未對此發布官方聲明。

立場較親近敘利亞政府的Sham FM廣播電台則表示，大馬士革機場已經疏散，並且「所有航班停飛」。與此同時，反抗軍宣布進入位在首都北邊、惡名昭彰的賽德納亞軍事監獄（Saydnaya Military Prison），表示將那裡「解放我們的囚犯」。

At Damascus Airport, Footage captures a scene of complete Chaos as Staff and Security Personnel suddenly vanish, leaving Travelers in a state of Panic, with many running in all directions. Meanwhile, Flights are abruptly Canceled, adding to the Confusion. pic.twitter.com/y2PXHLf1Sk — OSINTdefender （@sentdefender） December 8, 2024

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