反抗軍攻入大馬士革機場陷混亂 員工消失、旅客逃竄登機口

2024/12/08 15:10

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕從上月底發動閃電攻勢的敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」(HTS),今(8)日清晨攻入該國首都大馬士革,總統阿塞德(Bashar al-Assad)據傳已搭機逃離。目前社群媒體瘋傳大馬士革的現狀,其中當地機場也陷入一片混亂,大批旅客驚慌衝向登機口,但跟據航班監控網站顯示,該機場沒有即將起飛的航班。

綜合外媒報導,敘利亞反抗軍稍早在Telegram頻道上發布聲明,除提到他們已進入大馬士革,還宣布阿塞德政權垮台,「歷經復興黨統治50年來的壓迫,13年來的犯罪、暴政、流離失所,以及各種占領軍的長期鬥爭,我們宣布,今天,也就是2024年12月8日,敘利亞最黑暗時代的結束與新時代的開始。」

請繼續往下閱讀...

另據《路透社》引述Flightradar網站資料,當大馬士革在被反抗軍攻陷時,有一架敘利亞航空(Syrian Air)飛機從大馬士革機場起飛,起初飛往敘利亞沿海地區,也就是阿塞德的阿拉維派(Alawite)據點,但不久後掉頭,朝反方向飛行數分鐘,接著便從雷達消失,疑似墜毀。報導指出,目前無法確認該航班上共有哪些人員搭乘。

此外,大馬士革機場內部也出現混亂場面,大批旅客迅速通過安全檢查哨站,驚慌衝向登機口,試圖儘快搭機逃離敘利亞。然而,從網路流傳的畫面顯示,目前機場內幾乎沒有任何職員待在工作崗位上,甚至航班監控網站也顯示,該機場沒有即將起飛的航班,而敘利亞政府則尚未對此發布官方聲明。

立場較親近敘利亞政府的Sham FM廣播電台則表示,大馬士革機場已經疏散,並且「所有航班停飛」。與此同時,反抗軍宣布進入位在首都北邊、惡名昭彰的賽德納亞軍事監獄(Saydnaya Military Prison),表示將那裡「解放我們的囚犯」。

At Damascus Airport, Footage captures a scene of complete Chaos as Staff and Security Personnel suddenly vanish, leaving Travelers in a state of Panic, with many running in all directions. Meanwhile, Flights are abruptly Canceled, adding to the Confusion. pic.twitter.com/y2PXHLf1Sk