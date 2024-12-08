敘利亞政局劇變！總統阿塞德逃亡 叛軍攻陷大馬士革

敘利亞西北部叛軍2日在通往阿勒坡省東部Kweris機場的路線上，繳獲了政府軍的軍用車輛。（美聯社）

2024/12/08 12:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕據外媒《路透》報導，長期以化學武器壓迫人民的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），在叛軍攻陷首都大馬士革後，已倉皇逃離敘利亞。

阿薩德原本是一名在英國接受眼科醫師訓練的專業醫生，2000年繼承父親老阿塞德的總統職位。根據敘利亞電視台報導，他與英國出生的妻子阿斯瑪·阿塞德（Asma al-Assad）及三名子女已秘密離境，目的地不明。

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這場纏鬥13年的血腥內戰，已澈底顛覆阿塞德家族50多年來對敘利亞阿拉伯共和國的統治。由激進伊斯蘭團體組成的反抗聯盟，成功推翻了這個受伊朗支持的獨裁政權，標誌著中東政治版圖的重大轉折。

美國指定為恐怖組織的「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）在此次政權更迭中扮演決定性角色。這個前蓋達組織的敘利亞分支，由領袖約拉尼（Abu Mohammed al-Golani）指揮，目前仍有美國懸賞千萬美元通緝。

華府智庫大西洋理事會專家史密斯（Phillip Smyth）警告，HTS意圖在敘利亞建立一個類似塔利班的極權伊斯蘭政權，僅對其意識形態稍作包裝。

阿塞德政權的末路可追溯至2011年阿拉伯之春。當時，敘利亞西南部德拉市的15名10至15歲學童，因噴塗「人民想要推翻政權！」的塗鴉，遭到阿塞德表弟納吉布將軍監督下的殘酷酷刑。

這些年輕人的反抗之舉，點燃了推翻阿塞德政權的革命火種。阿薩德隨後對民主運動的暴力鎮壓，造成超過50萬人死亡，最終加速了其政權的崩潰。

俄羅斯、伊朗等盟友先前曾試圖支撐阿塞德政權，但烏克蘭戰爭削弱了俄羅斯，以色列對伊朗的軍事打擊也削弱了敘利亞政權的後盾。

聯合國安全理事會2015年通過的停火與選舉決議，阿塞德始終拒不執行。2013年他對平民發動的化學武器攻擊，更是令國際社會對其政權喪失最後一絲信任。現在，這個殘暴的獨裁政權已宣告終結，但敘利亞未來將由何種力量主導，仍是一個撲朔迷離的謎。

叛軍佔領阿勒坡省東部Kweyris軍用機場後，阿塞德的肖像和國旗被丟進垃圾桶。（美聯社）

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