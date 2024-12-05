川普提名陸軍部長 曾任范斯顧問的德里斯科爾接棒

川普提名德里斯科爾（Daniel Driscoll）為下一任陸軍部長。（取自Ｘ平台）

2024/12/05 12:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普4日提名德里斯科爾（Daniel Driscoll）為下一任陸軍部長，稱這位退伍軍人將成為陸軍「無畏且堅定的鬥士」。

美聯社報導，川普在聲明中表示，德里斯科爾擁有「豐富且多元的經驗」，將成為陸軍的改革者和變革推動者。德里斯科爾曾任風險投資和私募股權公司的高層主管，近期則擔任副總統當選人范斯（J.D. Vance）的資深顧問。兩人是耶魯大學法學院的同學。

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德里斯科爾在今年8月接受美國公共電視網（PBS）採訪時，談及與范斯合作推動學生退伍軍人外展計畫，並分享軍旅經驗如何形塑他們對政府及外交政策的看法。他表示：「我們當中有許多人回顧過往，對於那些決策的過程及其代價感到震驚。」

出生於北卡羅來納州的德里斯科爾，曾以美國陸軍騎兵偵察排排長的身分隨第十山地師（10th Mountain Division）派駐伊拉克，並完成美國陸軍遊騎兵學校（U.S. Army Ranger School）的訓練。他是川普近期宣布的第二位軍種部長提名人。上週，川普提名金融家費蘭（John Phelan）出任海軍部長。

陸軍部長（Secretary of the Army）是美國陸軍部的最高職等文官首長，主要職責包括指導和管理陸軍的運作、政策制定及資源分配。陸軍部長的人選必須是具有美國公民身分的文官，根據法律規定，必須在任職前七年內未曾擔任現役軍官。這一要求旨在確保部長能夠以客觀的視角來管理軍事事務，而不受個人軍事背景的影響

值得注意的是，德里斯科爾、費蘭與川普提名的國防部長候選人赫格塞斯（Pete Hegseth）皆未曾擔任過國防部或軍中高階領導職位。赫格塞斯為陸軍退伍軍人，亦曾擔任福斯新聞（Fox News）主持人。

上述三位提名人選需通過參議院確認，相關聽證會預計將於新一屆國會於2025年1月上任後舉行。

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