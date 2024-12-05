短命戒嚴棄車保帥？南韓國防部長被fire 尹錫悅火速換新人

9月才上任的南韓國防部長金龍顯在短命戒嚴解除後隨即請辭，總統尹錫悅也馬上批准、並任命接替人選。（法新社檔案照）

2024/12/05 08:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜宣布緊急戒嚴，引發極大爭議，官員證實是由國防部長金龍顯建議，金龍顯也招致各界譴責，4日發聲明致歉，並向尹錫悅請辭。韓媒報導，尹錫悅已批准金龍顯的辭呈，並提名南韓駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫接替國防部長職位。

綜合韓媒報導，南韓總統府首席幕僚長鄭鎮錫今早舉行記者會，宣布尹錫悅接受金龍顯的辭呈並批准解職，並補充說明提名駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫接任防長。崔秉赫1963年出生，曾是南韓陸軍學院第41期預備役陸軍上尉，曾任第22師師長、韓美聯合司令部副司令。

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鄭鎮錫還介紹，崔秉赫不僅在國防安全領域擁有廣泛知識，且在各前線擁有豐富實戰經驗，並稱他是一個有原則的人，愛崗敬業、遵守規定，有與上級直接對話的信念，贏得軍內的高度信任。

金龍顯今年8月獲提名擔任防長，他和尹錫悅同為冲岩高中校友。尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴後，南韓國防部相關人員就證實是金龍顯建議的。根據南韓戒嚴法，國防部長及行政安全部長都有權向總統建議戒嚴，推測金龍顯可能是在3日國務會議中提出。消息傳出後，不僅在野黨，執政黨「國民力量」也要求金龍顯下台。他昨天發聲明表示，所有執行緊急戒嚴相關任務的士兵都遵守國防部長指示，所有責任由他承擔，強調對這次緊急戒嚴導致的所有情況負責。

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