南韓戒嚴一整排裝甲車上街頭？查核中心揭真相

南韓國防情報局媒體《KFN News》的新聞畫面，被「移花接木」成昨晚戒嚴後戰車上街頭的錯誤訊息。（擷取自KFN News/YT）

2024/12/04 14:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅昨晚突然發布戒嚴令，引發國內外社會高度重視。隨後網路上出現一張首爾市中心出現大量戰車的圖片。台灣事實查核中心今日出面闢謠，指出這張照片並非近日拍攝，更與此次戒嚴無關。

台灣事實查核中心今（4）日發布報告 稱，台灣媒體及社群平台流傳一張「大量軍車開上南韓街頭」的照片，但這其實是南韓陸軍於今年1月25日凌晨，在首爾市中心進行的裝甲車機動訓練。此外，派駐南韓的台灣記者也證實，未見街頭出現戰車的情況。

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查核中心補充，南韓通訊社《韓聯社》及其他主流媒體均無報導，網傳所稱戰車上街頭的訊息及畫面。儘管尹錫悅戒嚴後，南韓國防部確實出動直升機和武裝部隊駐守國會，但並未涉及戰車部署，網傳訊息純屬不實。

查核中心引述韓媒報導指出，這是南韓陸軍都防司令部第一警衛大隊於1月25日的訓練畫面，旨在模擬首爾危機情境，共動員約40名官兵及12輛K808輪式裝甲車，車隊穿過首爾市中心。

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