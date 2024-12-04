為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓戒嚴一整排裝甲車上街頭？查核中心揭真相

    南韓國防情報局媒體《KFN News》的新聞畫面，被「移花接木」成昨晚戒嚴後戰車上街頭的錯誤訊息。（擷取自KFN News/YT）

    南韓國防情報局媒體《KFN News》的新聞畫面，被「移花接木」成昨晚戒嚴後戰車上街頭的錯誤訊息。（擷取自KFN News/YT）

    2024/12/04 14:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅昨晚突然發布戒嚴令，引發國內外社會高度重視。隨後網路上出現一張首爾市中心出現大量戰車的圖片。台灣事實查核中心今日出面闢謠，指出這張照片並非近日拍攝，更與此次戒嚴無關。

    台灣事實查核中心今（4）日發布報告 稱，台灣媒體及社群平台流傳一張「大量軍車開上南韓街頭」的照片，但這其實是南韓陸軍於今年1月25日凌晨，在首爾市中心進行的裝甲車機動訓練。此外，派駐南韓的台灣記者也證實，未見街頭出現戰車的情況。

    查核中心補充，南韓通訊社《韓聯社》及其他主流媒體均無報導，網傳所稱戰車上街頭的訊息及畫面。儘管尹錫悅戒嚴後，南韓國防部確實出動直升機和武裝部隊駐守國會，但並未涉及戰車部署，網傳訊息純屬不實。

    查核中心引述韓媒報導指出，這是南韓陸軍都防司令部第一警衛大隊於1月25日的訓練畫面，旨在模擬首爾危機情境，共動員約40名官兵及12輛K808輪式裝甲車，車隊穿過首爾市中心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播