為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓短命戒嚴 外媒：尹錫悅復刻青龍獎《首爾之春》淪國際鬧劇

    南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，讓人聯想到南韓去年熱映電影《12.12：首爾之春》。圖為電影劇照。（擷取自YouTube）

    南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，讓人聯想到南韓去年熱映電影《12.12：首爾之春》。圖為電影劇照。（擷取自YouTube）

    2024/12/04 13:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅的「短命」戒嚴令，喚起不少人對過去南韓政變的記憶，也令人聯想到去年在南韓熱映並獲獎無數的電影《12.12：首爾之春》，該片正是根據1979年末南韓軍事政變改編的電影。有網友嘆，這是「『首爾之春』的現實版『首爾之冬』」「可惜成了國際鬧劇。」

    綜合媒體報導，南韓電影《12.12：首爾之春》日前在青龍電影獎、百想藝術大賞都奪下最佳影片。劇情以南韓總統朴正熙1979年10月26日遇刺為開端，南韓政局動盪，新軍部勢力在首爾發動軍事叛變的9個小時，保安司令官全斗光（原型為全斗煥）發起政變，徹底掌握南韓政權。

    有網友表示，「年初看電影《首爾之春》，年尾《首爾之春》獲得青龍獎最佳電影沒幾天，看到《首爾之春》的現實版『首爾之冬』了。」另有網友寫道：「首爾之春第二部就結束了。」還有人認為這是一場「國際鬧劇。」

    據《朝鮮日報》報導，大韓民國在1948年成立後，總共宣佈過16次戒嚴，其中緊急戒嚴12次，尹錫悅此次宣布的是「緊急戒嚴」。而南韓最近的一次緊急戒嚴就是1979年10月26日，時任總統朴正熙遇刺身亡後，由崔圭夏總理代理總統職務，宣布10月27日凌晨4時起在全國實施戒嚴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播