南韓短命戒嚴 外媒：尹錫悅復刻青龍獎《首爾之春》淪國際鬧劇

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，讓人聯想到南韓去年熱映電影《12.12：首爾之春》。圖為電影劇照。（擷取自YouTube）

2024/12/04 13:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅的「短命」戒嚴令，喚起不少人對過去南韓政變的記憶，也令人聯想到去年在南韓熱映並獲獎無數的電影《12.12：首爾之春》，該片正是根據1979年末南韓軍事政變改編的電影。有網友嘆，這是「『首爾之春』的現實版『首爾之冬』」「可惜成了國際鬧劇。」

綜合媒體報導，南韓電影《12.12：首爾之春》日前在青龍電影獎、百想藝術大賞都奪下最佳影片。劇情以南韓總統朴正熙1979年10月26日遇刺為開端，南韓政局動盪，新軍部勢力在首爾發動軍事叛變的9個小時，保安司令官全斗光（原型為全斗煥）發起政變，徹底掌握南韓政權。

請繼續往下閱讀...

有網友表示，「年初看電影《首爾之春》，年尾《首爾之春》獲得青龍獎最佳電影沒幾天，看到《首爾之春》的現實版『首爾之冬』了。」另有網友寫道：「首爾之春第二部就結束了。」還有人認為這是一場「國際鬧劇。」

據《朝鮮日報》報導，大韓民國在1948年成立後，總共宣佈過16次戒嚴，其中緊急戒嚴12次，尹錫悅此次宣布的是「緊急戒嚴」。而南韓最近的一次緊急戒嚴就是1979年10月26日，時任總統朴正熙遇刺身亡後，由崔圭夏總理代理總統職務，宣布10月27日凌晨4時起在全國實施戒嚴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法