敷衍尹錫悅？南韓最強部隊奉命封鎖國會 卻翻不過國會矮牆

2024/12/04 11:17

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕南韓總統尹錫悅昨(3日)晚無預警在電視直播中宣布戒嚴,同時下令軍隊封鎖國會,南韓最強部隊第一空降特戰旅奉命執行,不過特戰士兵疑似消極執行命令,被拍到翻不過比人還矮的國會籬笆。

昨晚10時25分左右,南韓總統尹錫悅在緊急電視談話中宣布南韓實施戒嚴,陸軍參謀長朴安秀(Park An-su,音譯)被認命為戒嚴司令,下令軍隊封鎖國會出入口,似藉此阻止議員進入。

南韓陸軍中戰鬥力最強的部隊第一空降特戰旅也奉命前往國會,不過他們在國會外遭到大批群眾阻止,而特戰士兵也疑似消極執行命令,遭群眾抓住後並未積極反抗,還有特戰士兵假裝翻不過比人還矮的國會籬笆。

Last night, South Koreans tried to stop the army from climbing over the wall and entering the parliament. This morning, police stopped protesters on the main road.#SouthKorea #SouthKorean pic.twitter.com/5z4o4McLm3