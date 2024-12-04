敷衍尹錫悅？南韓最強部隊奉命封鎖國會 卻翻不過國會矮牆

南韓陸軍中戰鬥力最強的部隊第一空降特戰旅奉命封鎖國會。（法新社）

2024/12/04 11:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅昨（3日）晚無預警在電視直播中宣布戒嚴，同時下令軍隊封鎖國會，南韓最強部隊第一空降特戰旅奉命執行，不過特戰士兵疑似消極執行命令，被拍到翻不過比人還矮的國會籬笆。

昨晚10時25分左右，南韓總統尹錫悅在緊急電視談話中宣布南韓實施戒嚴，陸軍參謀長朴安秀（Park An-su，音譯）被認命為戒嚴司令，下令軍隊封鎖國會出入口，似藉此阻止議員進入。

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南韓陸軍中戰鬥力最強的部隊第一空降特戰旅也奉命前往國會，不過他們在國會外遭到大批群眾阻止，而特戰士兵也疑似消極執行命令，遭群眾抓住後並未積極反抗，還有特戰士兵假裝翻不過比人還矮的國會籬笆。

Last night, South Koreans tried to stop the army from climbing over the wall and entering the parliament. This morning, police stopped protesters on the main road.#SouthKorea #SouthKorean pic.twitter.com/5z4o4McLm3 — Smriti Sharma （@SmritiSharma_） December 4, 2024

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