南韓戒嚴》特種兵一度進駐國會 知名白虎部隊也出動

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，軍隊旋即進入國會試圖掌控。（法新社）

2024/12/04 09:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間10時25分許（台灣時間3日晚間9時25分）宣布戒嚴，軍隊旋即進入國會試圖掌控，不過仍有190名議員投票通過解嚴，避免憲政危機，韓媒透露當時的部隊隸屬於陸軍特戰司令部，而且包括知名的白虎部隊（第707特殊任務團，負責境內反恐作戰、快速應對威脅）

據《韓聯社》報導，4日凌晨，戒嚴部隊和國會人員發生短暫衝突，不過議員們透過打破窗戶、爬牆等方式陸續進入議場，在過程中可以看到現場的軍人有特種部隊臂章，攜帶步槍、夜視鏡等裝備。

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除了迷彩服之外，還有部分軍人穿著全黑戰鬥服裝，這是南韓精銳特種部隊707特殊任務團的特色，目前尚不清楚戒嚴部隊是否攜帶實彈，現場部分特戰隊的槍械有上彈匣，另一部分則沒有彈匣。

據了解，南韓陸軍特戰司令部的特戰單位，是透過直升機、戰術車輛迅速部署到國會，在尹錫悅順從國會意見宣布解嚴後，軍隊隨即撤離。

南韓戒嚴部隊隸屬於陸軍特戰司令部，而且包括知名的白虎部隊（黑色戰鬥服裝）。（路透）

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