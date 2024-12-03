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    封鎖資訊還是保護個資？Chat GPT拒說「David Mayer」 等名字

    美國「Open AI」公司的生成式人工智慧機器人「Chat GPT」示意圖。（歐新社資料照）

    美國「Open AI」公司的生成式人工智慧機器人「Chat GPT」示意圖。（歐新社資料照）

    2024/12/03 21:17

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國OpenAI公司旗下的熱門軟體「ChatGPT」傳出，一旦用戶提到「David Mayer」的名字，就會馬上跳出無法回覆的錯誤訊息，必須開啟新的交談才能繼續使用，已經掀起全世界關注。

    據英媒《The Independent》報導 ，多名用戶近日發現生成式AI機器人「Chat GPT」，拒絕說出「David Mayer」。不管是偷偷加入空格、改名成「David Mayer」或是上傳網路上的照片來「誘騙」AI，一旦提到這個敏感詞就會立刻中止對話，並跳出「我無法做出回應（I'm unable to produce a response.）」的錯誤訊息。

    報導指出，這個問題可能與全球知名的富有家族「羅斯柴爾德（Rothschild）」有關，該家族的財產繼承人大衛（David Mayer de Rothschild）或許根據「歐盟一般資料保護規定（GDPR）」向OpenAI公司提出保護個人資訊的要求。

    除了「David Mayer」，網友還挖出「David Faber」、「Brian Hoods」、「Jonathan Turley」以及「Jonathan Zittrain」等姓名均被Chat GPT封鎖。不過經由實測發現，「David Mayer」與「Brian Hoods」的問題已被修正，但是「David Faber」、「Jonathan Turley」、「Jonathan Zittrain」及「Guido Scorza」仍被列為黑名單。

    包含「Jonathan Turley」在內等多個姓名已被Chat GPT封鎖。（擷取自Chat GPT）

    包含「Jonathan Turley」在內等多個姓名已被Chat GPT封鎖。（擷取自Chat GPT）

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