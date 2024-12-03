停火協議簽假的？以色列空襲黎巴嫩11死 加薩飢荒加劇

2024年12月2日，以色列轟炸黎巴嫩南部邊境的凱亞姆村（Khiam），濃煙滾滾。（法新社）

2024/12/03 19:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）間的停火協議岌岌可危。12月3日，以色列對黎巴嫩發動自上週與真主黨達成停火協議以來最大規模的空襲行動，造成至少11名黎巴嫩平民死亡；與此同時，加薩走廊的人道危機也持續惡化。

美聯社報導，以軍此舉是繼真主黨以飛彈射擊以色列佔領的席巴農場（Shebaa Farms）作為警告性反制行動後發生的。這是停火協議生效以來，真主黨首次直接攻擊以色列軍隊。

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黎巴嫩衛生部報告指出，以色列空襲南部哈里斯村（Haris）造成5死2傷，塔盧薩村（Tallousa）則有4死2傷。以色列軍方則聲稱空襲目標為真主黨戰鬥人員、基礎設施及飛彈發射器。 真主黨則指控以色列持續違反停火協議，他們向停火協議監察調停員提出的申訴並未獲得有效回應，因此發動飛彈攻擊作為「防禦性和警告性」的反制措施。黎巴嫩國會議長貝里（Nabih Berri）更嚴厲指控以色列近幾日已超過50次違反停火協議。

促成停火協議的美國則相對淡化以色列空襲的嚴重性。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說，總體而言，停火協議仍在維持，以色列空襲次數已有所減少。根據停火協議，由伊朗支持的真主黨應在60天內撤離黎巴嫩南部的戰鬥人員及相關基礎設施，以色列軍隊也應同時撤回至邊界己方一側。

在加薩走廊，人道危機持續惡化，飢荒陰影籠罩。以色列在過去兩個月大幅減少進入加薩的糧食數量，聯合國更因擔心武裝團體搶劫而決定暫停從主要邊境檢查站運送援助物資，使情況雪上加霜。

儘管以色列聲稱正努力增加援助物資的運送量，但實際抵達巴勒斯坦人手中的援助物資，仍遠低於過去15個月戰爭期間的平均水平。成千上萬的巴勒斯坦人在加薩市街頭搭建帳篷，生活困苦。

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