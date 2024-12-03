小粉紅搗亂英國港人集會揚言「解放軍踏進香港」遭圍堵 求助中使館被拒

英國一名華裔男子11月30日向集會港人投擲飲料，並以手勢侮辱港人。（影片截圖）

2024/12/03 13:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「小粉紅」又傳海外鬧場事件。英國多地近日有香港人集會，抗議香港「民主派47人案」判刑。期間，一名講中文的華裔男子向集會港人投擲飲料，以粗話辱罵港人，甚至嗆「解放軍踏到你們香港地方的時候，你們就知道什麼叫中國了！」隨後被港人圍堵報警，男子打電話求助中國使館，結果被拒。

自由亞洲電台報導，港人組織「列斯手足連線」11月30日在英國大城里茲舉辦默站抗議，反對「民主派47人案」裁決。港人義工向路人講解時，突然有一杯飲料飛濺到義工身上，濺濕示威標語。義工隨即追趕向他們投擲飲料的華裔男子，同時報警。

這名華裔男子和兩名友人試圖逃離現場，但被義工緊追不放。

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據報導，從現場影片顯示，兩名港人義工以英文質問華裔男子為何向他們投擲奶昔，他卻回以中指，並和友人輪流用普通話辱罵港人，「你是不是中國人啊？」、「港獨就去死啊！滾啊！」、「知不知道堅持一個中國原則？」、「解放軍踏到你們香港地方的時候，你們就知道什麼叫中國了！」

男子和同伴走散後，落單的他疑似致電中國使館求救：「我現在被港獨份子威脅，港獨份子貼著我的臉錄像，我需要領事館的幫助。」

報導稱，男子在通話中，親口承認曾向港人投擲飲料，並聲稱自己可能會遇到危險，提出可否到最近的大使館尋求協助。不過，男子的要求未獲中國使館正面回應，他拿著電話無奈說：「那中國使館它可以起到什麼樣的作用？請告訴我。就是沒啥作用了。」

英國當地警方2日證實事件，稱警員當日接報後到場，以涉嫌襲擊拘捕一名22歲男子，但後來因搜證困難，將他無罪釋放。

報導引述追趕該男子的「列斯手足連線」創辦人張晞晴和成員Vic表示，他們當日已跟警方錄口供，提供所有影片等證據，但警方指該男聲稱自己只是「不小心把飲料掉在他們面前」。

張晞晴表示，當時該男距離他們有3至5公尺距離，不能接受這項說法，對警方的處理感到失望。

英國一名華裔男子11月30日向集會港人投擲飲料被圍堵，致電求助中國使館，結果遭拒。（影片截圖）

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