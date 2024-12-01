島國告上國際法院！氣候變遷究責 劃時代開審

太平洋西南部島國萬那杜，長年飽受海平面上升及風暴所苦。（資料照，路透）

2024/12/01 19:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕聯合國國際法院（ICJ）將於12月2日起，針對氣候變遷議題展開為期兩週的聽證會，審理這場該法院史上規模最大的案件。此案源於太平洋島國多年來的奔走，他們擔憂海平面上升恐將淹沒家園。去年，聯合國大會（UN General Assembly）正式請求國際法院就「各國在氣候變遷方面的義務」發表諮詢意見。

萬那杜（Vanuatu）法律團隊負責人韋韋林克-辛格（Margaretha Wewerinke-Singh）向美聯社表示：「我們希望法院確認，破壞氣候的行為是非法的。」數據顯示，從2014年到2023年的十年間，全球海平面平均上升約4.3公分，部分太平洋地區的升幅甚至更高。此外，由於化石燃料的燃燒，全球均溫已比工業化前高出1.3°C。

請繼續往下閱讀...

萬那杜和其他面臨生存威脅的小島國正積極推動國際法介入氣候危機。萬那杜氣候變遷特使拉爾夫．雷根瓦努（Ralph Regenvanu）在聽證會前夕指出：「我們生活在氣候變遷衝擊的最前線，親眼目睹我們的土地、生計、文化和人權遭受破壞。」

國際法院的裁決雖不具約束力，無法直接迫使富裕國家採取行動援助受影響國家，但其影響力不容小覷。該裁決將成為重要的象徵，也可能作為其他法律行動的依據，包括在各國發起的國內訴訟。聽證會前一天（12月1日），倡議團體將號召世界各地的環保組織齊聚一堂，共同舉辦演講、音樂會和座談會。

國際法院將在兩週內聽取來自99個國家和十幾個政府間組織的意見，寫下該機構近80年歷史上規模最大的聽證會紀錄。上個月在聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會（COP）上，各國勉強達成協議，討論富國如何支援窮國應對氣候災難。富國承諾在2035年前，每年至少共同籌措3000億美元（約新台幣9.3兆元），但仍遠低於專家和受威脅國家提出的1.3兆美元（約新台幣40.4兆元）需求。

來自世界各地的15位法官將審視兩大問題：根據國際法，各國應如何保護氣候和環境，免受人為溫室氣體排放的影響？若政府作為或不作為已對氣候和環境造成重大損害，將承擔哪些法律後果？第二個問題特別關注受氣候變遷衝擊最劇烈的小島嶼發展中國家，以及現在和未來的世代。在聽證會開始前，聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）已向法官們簡報全球暖化背後的科學證據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法