台灣又出世界冠軍！黃筱雯拳總年終賽 4比1擊垮蒙古對手

黃筱雯今在世界拳擊總會年終賽女子54公斤級金牌戰獲勝。（資料照）

2024/11/30 22:37

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣拳擊女將黃筱雯今（30日）在英國舉行的世界拳擊總會（World Boxing）年終賽女子54公斤級金牌戰中，表現穩定，以壓倒性表現擊敗蒙古選手奧雲策格（Yesugen Oyuntsetseg），最終以4比1比數取勝，成功摘下金牌。

綜合媒體報導，在首局中，黃筱雯憑藉敏捷的腳步與精準的拳法，獲得3位裁判的支持，以3比2取得優勢。次局，黃筱雯進一步壓制對手發揮，雙方該局比分4比1。最關鍵的第三局，黃筱雯完全掌控節奏，以壓倒性的5比0結束比賽，裁判隨即舉起她的手，宣告勝利。

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在此次比賽前，黃筱雯於8強與4強賽中分別以5比0擊敗泰國選手坦塔瓦（Apisada Tantawa）與巴西選手查葛絲（Tatiana Chagas）。至於本場對手奧雲策格，則是去年杭州亞運銅牌得主，她在準決賽中擊敗了巴黎奧運銅牌得主南韓名將林愛智。

儘管無緣巴黎奧運，黃筱雯返台短暫休整後，隨即前往日本進行移地訓練，本次年終賽不僅測試自身實力，更以精彩表現奪下冠軍，為2024賽季畫下完美句點。

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