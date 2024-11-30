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    懷了「繼弟」的孩子！澳洲色情網美不畏爭議曬孕肚

    澳洲女演員、色情網紅史佳蕾去年9月與「繼弟」結婚，如今宣布懷孕遭到網友抨擊。（圖擷取自IG/@scarletvas）

    澳洲女演員、色情網紅史佳蕾去年9月與「繼弟」結婚，如今宣布懷孕遭到網友抨擊。（圖擷取自IG/@scarletvas）

    2024/11/30 00:07

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女演員、色情網紅史佳蕾（Scarlet Vas）近日宣布懷孕，消息一出即引發熱議，因為她的丈夫同時也是她的「繼弟」，遭到網友抨擊「噁心」，不過，他們倆不甩外界看法，相互陪伴，一心期待孩子的到來。

    綜合外媒報導，史佳蕾現年29歲，丈夫泰約（Tayo Ricci）27歲。兩人13歲時因共同朋友相識，隨後因父母結婚成為「繼姊弟」。兩人漸生情愫，去年9月在希臘米科諾斯島舉行婚禮。如今，史佳蕾懷孕的消息在社群媒體曝光，部分網友批評兩人的關係「奇怪」，甚至「噁心」。

    史佳蕾並未受到影響，反而對酸民的評論感到好笑。她受訪說，「我們有彼此就足夠了，留言不會打擊我們。」偶爾會以幽默方式回應批評，化解攻擊。她強調兩人「絕對沒有血緣關係」，但選擇不公開具體家庭背景，尊重雙方父母。

    據了解，史佳蕾除了演員身分，還在成人平台OnlyFans經營頻道，擁有數百萬粉絲；泰約則是歌手與社群媒體創作者，兩人共同創作的短片經常爆紅。他們透露，意外發現「繼姊弟」題材的內容深受觀眾喜愛，進一步吸引了大批粉絲。

    夫妻倆已在美國生活5年，最近剛搬回澳洲，為即將到來的女兒做好準備。他們將寶寶稱為「耶誕奇蹟」，在社交平台分享了一系列懷孕的甜蜜片段，包括孕期超音波檢查與寶寶送禮會的畫面。史佳蕾與泰約說，不論外界的看法如何，將繼續分享生活點滴，迎接新生命的到來。

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