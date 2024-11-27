赴日注意！ 日本「黴漿菌肺炎」疫情持續流行 確診數再創新高

隨著日本各地天氣逐漸變冷，讓被人稱為「會走路的肺炎」的「肺炎黴漿菌」疫情在當地持續流行。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2024/11/27 14:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著日本各地天氣逐漸變冷，讓被人稱為「會走路的肺炎」的「肺炎黴漿菌」（マイコプラズマ肺炎，Mycoplasma pneumoniae）疫情在當地持續流行，截至11月17日止，每間醫療機構平均收治2.84名患者，再創統計史新高紀錄。厚生勞動省指出，這波疫情比往年更加嚴峻，呼籲民眾務必勤洗手、戴口罩。

綜合日媒體報導，根據日本國立傳染病研究所彙整資料顯示，截至11月17日止的一週內，日本全境約500所醫療機構回報患者數，進行統計後得出的每間醫療機構患者平均數，來到了2.84人，比前一週增加0.41人，更超過10月下旬的2.49人。同時，這也是日本自1999年開始採用現行方式統計以來，再度創下新高紀錄。

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另外，黴漿菌肺炎會透過「飛沫」和「接觸」傳播，好發於兒童，感染症狀包括發燒、頭痛及長時間咳嗽等。專家表示，若出現咳嗽持續一週以上的情況，請立即就醫檢查；厚生勞動省、日本呼吸學會等組織，也積極向民眾呼籲在日常生活中，採取包含勤洗手、戴口罩在內的基本防疫措施。

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