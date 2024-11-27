阻紐西蘭加入AUKUS 中國大使威脅「將不利兩國關係」

中國駐紐西蘭大使王小龍27日表示，如果紐西蘭執意加入AUKUS，將對兩國關係產生負面影響。（法新社資料照）

2024/11/27 10:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐紐西蘭大使王小龍表示，如果紐西蘭當局執意加入軍事外交安全合作夥伴關係「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），將「不可避免」對該國與中國的關係產生負面影響。

據《路透》報導，王小龍27日接受「紐西蘭國家廣播電台」（Radio New Zealand）採訪時宣稱，北京希望紐西蘭在決定是否加入AUKUS的同時，「考慮到自己的最佳長期利益、對紐西蘭的潛在影響」。

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AUKUS是美國、英國和澳洲於2021年簽署的國防協定，旨在對抗中國在印太地區日益上升的影響力、強化嚇阻中國海軍建設。未來10年，澳洲將透過AUKUS獲得核動力潛艦，且正同時合作開發其他先進武器。

紐西蘭政府早前曾表示，正在蒐集與AUKUS於未來展開合作的相關資訊，但並未做出任何承諾。

澳洲、英國和美國今年9月發表聯合聲明，稱正與加拿大、日本和紐西蘭討論參與國防技術計畫的可能性，確認新的合作夥伴關係能為AUKUS「第2支柱」（Pillar Two）做出貢獻。

AUKUS的「第1支柱」（Pillar）旨在向澳洲提供核動力潛艦；第2支柱則專注在多個領域共享先進能力並共享技術。

王小龍27日告訴「紐西蘭國家廣播電台」，AUKUS是冷戰「零和思維」（Zero-sum thinking）的產物，該協定將「幾乎無可避免地導致分歧與對抗擴大，甚至引發衝突和戰爭」。

AUKUS今年10月首次在澳洲新南威爾斯州傑維斯灣（Jervis Bay）舉行「自主戰士演習」（Exercise Autonomous Warrior 2024），日本受邀以觀察員身分。日本被猜測可能成為首個被邀請加入AUKUS第二支柱的國家，就先進國防技術計畫開發展開合作。

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