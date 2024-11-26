日本札幌市大樓爆炸起火！ 釀4人受傷、其中1人昏迷

日本北海道札幌市鬧區今日下午，傳出有1棟6層樓高建築發生爆炸聲響，隨後竄起火苗，現場持續冒出濃煙。（圖擷取自@Monkey_GOD_tk 社群平台「X」，本報合成）

2024/11/26 18:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市鬧區今（26日）下午傳出，有1棟6層樓高建築發生爆炸聲響，隨後竄起火苗，現場還冒出濃煙。根據消防員初步調查，起火點疑似為2樓的租戶，這起火災目前已造成至少4人受傷，其中一名傷者被救出時已失去意識。

綜合日媒報導，這起事件發生在札幌中央區的繁華地段「薄野」（ススキノ），當地消防局在今日下午3點18分左右，接獲一名路人通報稱，聽到1棟建築物傳出爆炸聲，甚至能從窗戶看見橘紅色火焰。警消隨後趕往現場，並出動了17輛消防車與其他車輛支援。

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另據網上流傳的畫面顯示，黑色與白色煙霧從建築物之間不斷冒出，大批消防隊員正在噴水灌救。消防人員表示，火勢據信始於位於該棟建築2樓的一家餐廳，至下午4點左右基本上已撲滅，4名年紀分別為20多歲至50多歲的男女，受到了包括燒傷等傷勢。

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