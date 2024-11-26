為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本札幌市大樓爆炸起火！ 釀4人受傷、其中1人昏迷

    日本北海道札幌市鬧區今日下午，傳出有1棟6層樓高建築發生爆炸聲響，隨後竄起火苗，現場持續冒出濃煙。（圖擷取自@Monkey_GOD_tk 社群平台「X」，本報合成）

    日本北海道札幌市鬧區今日下午，傳出有1棟6層樓高建築發生爆炸聲響，隨後竄起火苗，現場持續冒出濃煙。（圖擷取自@Monkey_GOD_tk 社群平台「X」，本報合成）

    2024/11/26 18:37

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市鬧區今（26日）下午傳出，有1棟6層樓高建築發生爆炸聲響，隨後竄起火苗，現場還冒出濃煙。根據消防員初步調查，起火點疑似為2樓的租戶，這起火災目前已造成至少4人受傷，其中一名傷者被救出時已失去意識。

    綜合日媒報導，這起事件發生在札幌中央區的繁華地段「薄野」（ススキノ），當地消防局在今日下午3點18分左右，接獲一名路人通報稱，聽到1棟建築物傳出爆炸聲，甚至能從窗戶看見橘紅色火焰。警消隨後趕往現場，並出動了17輛消防車與其他車輛支援。

    另據網上流傳的畫面顯示，黑色與白色煙霧從建築物之間不斷冒出，大批消防隊員正在噴水灌救。消防人員表示，火勢據信始於位於該棟建築2樓的一家餐廳，至下午4點左右基本上已撲滅，4名年紀分別為20多歲至50多歲的男女，受到了包括燒傷等傷勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播