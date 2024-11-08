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美醫學實驗室43隻猴子集體逃亡 警急這樣呼籲

美國一處研究中心內的猴子。示意圖。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

美國一處研究中心內的猴子。示意圖。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

2024/11/08 19:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國南卡羅來納州一間醫學實驗室，43隻實驗用猴子6日逃脫，當地政府7日說，這批猴子對公眾健康「幾乎不構成危險」，但呼籲居民關好門窗。

這批恆河猴是6日從生物醫藥研究公司Alpha Genesis位於南卡州雅馬西鎮（Yamassee）的實驗室逃出，當地警察局長亞歷山大（Gregory Alexander）7日上午說，一名實驗室新進員工沒有把圍籠關好，讓猴子有機會脫逃。

警方說，這43隻猴子都是母猴，體重約3公斤，年紀和體型都還很小，尚未被用於實驗檢測。通常實驗室都可在發生動物脫逃時當場處理，但是這次這批猴子得以逃出該公司園區，實驗室職員正設法誘捕猴群。

亞歷山大說，這些猴子「沒有感染任何疾病，無害而且有點容易受到驚嚇」，「對公眾幾乎沒有危險」。但是他呼籲住在附近的民眾，關好住家門窗，以防猴子闖入躲藏，若看見猴子出沒，打電話給911聯絡警方和實驗室人員誘捕。

Alpha Genesis為全球提供非人靈長類產品和生物醫藥研究服務，該公司尚未回應這起猴子脫逃事件。《美聯社》8日報導，2018年聯邦政府曾針對該公司一起數十隻靈長類動物脫逃事件，以及實驗室猴子生活環境等問題，罰款1萬2600美元。

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