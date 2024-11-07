流浪到澳洲！ 南極洲皇帝企鵝現身數千里外西澳海灘

1隻來自南極洲的皇帝企鵝日前現身數千公里外的西澳洲的海灘。（圖擷取自DBCA）

2024/11/07 18:47

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲動保部門證實，一隻來自數千里遠外南極洲的皇帝企鵝（emperor penguin），日前在經歷史詩般的長途海上之旅後，現身澳洲一處海灘，當地人無不嘖嘖稱奇。

西澳洲政府的「生物多樣性、保護與景點部」（DBCA）6日告訴美國有線電視新聞網（CNN），這隻企鵝是在1日現身於西澳州（Western Australia）丹麥（Denmark）的海洋海灘（Ocean Beach）。

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該部一名發言人稱該企鵝「營養不良」，目前由一名受過訓練、登記在案，而且獲得DBCA支援的當地的野生動物照護員看護，估計得要休養數週才會復元。

海洋海灘與南極洲正北相距超過3540公里，意味這隻企鵝顯然得游超過3540公里，才能現身澳洲。

西澳洲大學（University of Western Australia）研究員坎內爾（Belinda Cannell）告訴澳洲廣播公司新聞（ABC News），這是皇帝企鵝首度被看到現身如此遙遠的北方。

坎內爾說，這隻企鵝可能是順著洋流從南極洲北漂到澳洲，企鵝會傾向跟隨某些洋流，從中找尋許多不同類型的食物；這隻企鵝之所以現身澳洲，可能是牠跟隨的洋流比以往更偏北、朝澳洲而去。

當地衝浪客福勒（Aaron Fowle）告訴澳洲廣播公司，他眼睜睜看著這隻企鵝從海裡冒出來，「牠很大，比海鳥大多了，我們心想，從水裡出來的那玩意兒是啥啊？牠有一條像鴨子一樣的明顯尾巴」。

福勒說，「牠站在海浪裡，搖搖晃晃地朝我們直走過來，是一隻皇帝企鵝，大概1公尺高，而且一點也不怕人」。

福勒還說，這隻企鵝上岸後曾試圖以腹部貼地趴著滑行，可能以為沙灘上的沙是雪，還把臉往沙裡埋，然後又起身抖掉所有沙子。

皇帝企鵝是18種企鵝中最高與最重的企鵝，體重可達40公斤，站立身高1.1公尺。雌皇帝企鵝每個繁殖季產下1顆蛋，並在將蛋交給其雄性伴侶孵化後，花約2個月時間下海尋找食物。

皇帝企鵝只在南極洲野外被發現，其生存如今飽受氣候變遷的威脅。

迷途到澳洲的皇帝企鵝目前由當地專業的野生動物照護員看護中。（圖擷取自DBCA）

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