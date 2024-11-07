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    抗議川普當選！極端環保組織朝美國駐英大使館噴漆

    環保組織「Just Stop Oil」為抗議川普當選，現身美國駐英大使館噴漆。（美聯社）

    環保組織「Just Stop Oil」為抗議川普當選，現身美國駐英大使館噴漆。（美聯社）

    2024/11/07 15:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國激進環保組織「Just Stop Oil」曾朝世界文化遺產「巨石陣」噴灑橘色粉末、向梵谷名畫《向日葵》丟番茄湯，以及將成員綁在足球場干擾比賽。這次他們選擇在倫敦的美國大使館潑漆，以抗議對川普當選的不滿。

    根據《路透》報導，英國環保組織「Just Stop Oil」兩名男性成員，昨（6）日在美國駐英國大使館的外牆潑撒橘色油漆。事後該組織在社群平台「X」上傳行動畫面並發文表示，川普的當選代表世界將進一步陷入法西斯主義和氣候崩壞，認為此次美國總統大選的結果將對全球民眾的生活構成威脅。

    倫敦警方逮捕兩名涉案男子，年齡分別為25歲及72歲，並嚴正表示這類行為是打著抗議之名的破壞行為，對於此類事件持零容忍態度，堅決維護公共秩序。

    川普過去對於環保議題態度冷漠，甚至宣稱全球暖化是場騙局，擔任美國總統期間宣布退出《巴黎氣候協定》，引發國際熱議。

    位於倫敦的美國駐英國大使館圍牆被潑上橘色油漆。（法新社）

    位於倫敦的美國駐英國大使館圍牆被潑上橘色油漆。（法新社）

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