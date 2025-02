抗議川普當選！極端環保組織朝美國駐英大使館噴漆

2024/11/07 15:26

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國激進環保組織「Just Stop Oil」曾朝世界文化遺產「巨石陣」噴灑橘色粉末、向梵谷名畫《向日葵》丟番茄湯,以及將成員綁在足球場干擾比賽。這次他們選擇在倫敦的美國大使館潑漆,以抗議對川普當選的不滿。

根據《路透》報導,英國環保組織「Just Stop Oil」兩名男性成員,昨(6)日在美國駐英國大使館的外牆潑撒橘色油漆。事後該組織在社群平台「X」上傳行動畫面並發文表示,川普的當選代表世界將進一步陷入法西斯主義和氣候崩壞,認為此次美國總統大選的結果將對全球民眾的生活構成威脅。

倫敦警方逮捕兩名涉案男子,年齡分別為25歲及72歲,並嚴正表示這類行為是打著抗議之名的破壞行為,對於此類事件持零容忍態度,堅決維護公共秩序。

川普過去對於環保議題態度冷漠,甚至宣稱全球暖化是場騙局,擔任美國總統期間宣布退出《巴黎氣候協定》,引發國際熱議。

???? US EMBASSY PAINTED ORANGE AS WE REJECT FASCISM



This morning the world wakes to find it has slipped further into fascism as well as climate breakdown. Trump's win puts the lives of ordinary people at risk, everywhere.



Political systems that can be bought by big oil have no… pic.twitter.com/5OuFgH1B70