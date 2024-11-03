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    西班牙國王親赴災區勘災 慘遭民眾扔泥巴伺候

    西班牙國王菲利佩六世（中）到派波爾塔鎮勘災，遭憤怒的民眾扔泥巴伺候。（法新社）

    西班牙國王菲利佩六世（中）到派波爾塔鎮勘災，遭憤怒的民眾扔泥巴伺候。（法新社）

    2024/11/03 21:58

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與首相桑傑士（Pedro Sanchez）今（3）日親赴瓦倫西亞地區（Valencia）勘災，探視飽受洪災所苦的民眾，不過一肚子氣的災民們並不領情，有些人對國王一行人大喊「殺手」，一些人則對他們扔泥巴。

    《法新社》報導，菲利佩六世今日攜同王后萊蒂西亞（Letizia）與首相桑傑士等人訪問災情慘重的派波爾塔鎮（Paiporta），不過當地民眾並沒有表達歡迎之意，反而趁此機會表達了不滿。

    報導指出，民眾的憤怒主要是針對桑傑士與瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）。有人大喊：「馬松辭職！」一些人則大吼：「死了多少人？滾出去！」

    X平台上流傳的影片顯示，菲利佩六世的隨從被迫幫他撐傘，以擋住四面八方襲來的泥巴，現場的國民警衛隊人員則試圖維持著秩序。

    隨從被迫撐傘掩護國王。（法新社）

    隨從被迫撐傘掩護國王。（法新社）

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