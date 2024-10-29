中國武漢黨工委副書記偷吃人妻 綠帽夫痛心實名舉報

中國湖北省武漢江岸區塔子湖街道黨工委段姓副書記．傳出和人妻有不正當關係，田姓綠帽夫露面實名舉報。（圖擷自微博）

2024/10/29 09:26

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢江岸區塔子湖街道黨工委段姓副書記．傳出長期和人妻有不正當關係，田姓綠帽夫在心痛之餘露面實名舉報，讓中國網友不禁感嘆這種事真是層出不窮。

中國微博消息顯示，田姓人夫於28日上傳實名舉報影片，從中可以看到他戴著口罩、拿著身分證對著鏡頭，直指段姓副書記和他妻子有不道德男女關係達2年左右。

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田男表示，他在2022年就感覺到異狀，但妻子百般否認，後來是段男老婆在丈夫手機裡發現不雅影片和聊天紀錄。田男說，他妻子和段男去年6月28日中午下班後，竟直接來到他家裡做不可告人之事，段男老婆當時直接過來堵人。

田男透露，他妻子和段男是同單位的上下級關係，家裡目前已經破裂了，夫妻關係也名存實亡。對此，武漢市江岸區紀委證實已收到針對段男的舉報，目前還在確認當中。

中國網友對此事件議論紛紛，有微博用戶不禁質疑「黨的幹部都在幹嘛」，旋即有人回應「都在幹女人」，但這則留言迅速被刪除；其他網友則感嘆「群眾都快吃不上飯了，領導還忙著搞破鞋」、「現在老百姓只能在網路上檢舉申冤了，可見私下相關部門飯桶有多少」。

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