替川普淡化國會山莊事件 馬斯克質疑郵寄投票制度

馬斯克（圖）26日在美國關鍵搖擺州賓州為川普站台。（法新社）

2024/10/27 21:31

［編譯陳成良／綜合報導］特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）26日在美國關鍵搖擺州賓州為共和黨總統候選人川普站台。他不僅淡化2021年1月6日被自由派媒體稱為「暴動」的國會山莊衝擊事件的嚴重性，更指控郵寄投票是「詐欺的溫床」，並呼籲支持者及早投票。

《美聯社》報導，這場在蘭開斯特市（Lancaster）市區飯店舉行的造勢活動，吸引數百名支持者到場。馬斯克在近兩小時的座談中，以輕鬆風格暢談從太空探索、特斯拉電動貨卡到移民政策、精神醫療等多元議題。

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當被問及選民擔心川普若當選恐危害民主時，馬斯克的回應引發爭議。他認為1月6日事件「並非暴力叛亂」，更指稱「那些說川普威脅民主的人，才是真正威脅民主的存在」，這番言論在現場引起熱烈迴響。值得注意的是，在這起事件中，有超過百名執法人員遭川普支持者毆打受傷，部分還被奪走配備遭到攻擊。

報導提到，身為全球首富的馬斯克已投入逾7000萬美元（約新台幣23億元）支持川普競選，並透過其超級政治行動委員會（Super PAC）在搖擺州展開造勢活動。儘管他呼籲支持者提早投票，卻又質疑郵寄投票的合法性，稱這是疫情期間催生的「異常現象」，應該在未來廢除。

然而，美國各州實際上都有嚴格的郵寄投票驗證機制，包括選民簽名比對等多重把關程序。馬斯克的說法與川普長期以來質疑郵寄投票可信度的立場一致。

在其他議題上，馬斯克支持對人工智慧採取「不重度干預」的監管方式，並抨擊「覺醒文化」（Woke Culture）是「走向滅絕的意識形態」。他也對美國生育率下降表達憂慮。

值得一提的是，馬斯克在活動中又送出了100萬美元支票給一位簽署支持憲法請願書的搖擺州選民，這是他每日送出百萬美元的競選活動之一。面對可能違反選舉規範的質疑，32歲的UPS司機福克斯（Josh Fox）表示：「這只是表達對憲法的支持。」

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