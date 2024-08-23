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    賀錦麗全代會演說 警告別讓川普帶美國走回頭路

    美國副總統賀錦麗今天在芝加哥的民主黨全國代表大會登台演說時警告，如果前總統川普再度入主白宮，他將帶領美國走回危險政策之路。（彭博）

    美國副總統賀錦麗今天在芝加哥的民主黨全國代表大會登台演說時警告，如果前總統川普再度入主白宮，他將帶領美國走回危險政策之路。（彭博）

    2024/08/23 13:27

    〔中央社〕美國副總統賀錦麗今天在芝加哥的民主黨全國代表大會登台演說時警告，如果前總統川普再度入主白宮，他將帶領美國走回危險政策之路。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，賀錦麗（Kamala Harris）指出美國最高法院今年稍早一項裁定，稱川普可主張任職期間所採取的行動具有限定的刑事起訴豁免權。

    賀錦麗在全代會上說：「試想一下川普在沒有護欄下會如何。」

    她設法將川普的所有政策與「2025年計畫」（Project 2025）掛鉤，認為這份920頁的文件是川普第2任期的藍圖。她說，從這份文件可以預見川普第2任期的情況。

    路透社上月報導，這份文件主張大幅改革聯邦政府，包括削減一些聯邦機關、大規模擴張總統權力等。

    賀錦麗說：「大家思考一下如果我們再次賦予他權力，他打算做什麼。思考一下他明顯意圖釋放襲擊國會大廈執法人員的暴力極端分子，明顯意圖監禁記者、政治對手和任何他視為敵人的人，明顯意圖部署我們的現役軍隊來對付我們自己的公民。」

    賀錦麗競選陣營經常攻擊的「2025年計畫」是由美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導，很大程度上是由曾在川普政府任職的人制定。川普曾試圖公開與「2025年計畫」保持距離。

    賀錦麗說，「2025年計畫」和川普的目標是「把我們的國家拉回過去」。

    她說：「但是我們美國不會走回頭路。」

    美國副總統賀錦麗今天在芝加哥的民主黨全國代表大會登台進行演說。（彭博）

    美國副總統賀錦麗今天在芝加哥的民主黨全國代表大會登台進行演說。（彭博）

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