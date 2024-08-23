川普賭盤逆襲反超賀錦麗！保守派媒體：民主黨大會成敗筆

川普的賭盤勝率反超對手賀錦麗。（路透）

2024/08/23 12:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕在落後3週後，美國前總統川普（Donald Trump）在2024年總統大選賭盤中實現驚人逆襲，8月22日重新奪回優勢地位，超越了現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

保守派《布萊巴特新聞》（Breitbart News）報導，根據美國政治新聞與數據分析網站「RealClearPolitics」（RCP）追蹤的6個主要選舉賭盤數據，川普在其中5個賭盤中佔據優勢。在所有6個賭盤的綜合平均勝率中，川普以50.3%領先賀錦麗的48.3%，這標誌著選情的重大轉折。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，在民主黨全國代表大會開幕前，賀錦麗曾在賭盤中保持明顯領先。根據RCP的數據，當時賀錦麗的平均勝率高達51.9%，領先川普5個百分點。然而，大會期間，賀錦麗不僅失去了領先優勢，其勝算更出現顯著下滑。

這種情況極為罕見。通常，全國代表大會會為候選人帶來短期的支持率提升，進而影響賭盤走勢。例如，2020年民主黨全國代表大會期間，拜登在賭盤中的優勢一直穩定領先川普，且幾乎未受影響。

《布萊巴特新聞》分析，賀錦麗在大會期間賭盤優勢驟降的原因可能是多方面的：首先，空洞的「快樂」口號難以打動理性選民。這無法解決通貨膨脹、國際衝突等迫切問題，也無法彌補近期政府數據修正後顯示的近百萬個工作崗位的流失。

其次，賀錦麗既無法憑藉其任期內的政績，也無法依靠清晰的政治理念來吸引選民。此次民主黨大會缺乏實質性的內容、政策、想法和願景，除了攻擊「邪惡的川普」外，幾乎沒有提出任何有效的論點。就連力挺民主黨的《紐約時報》也評論稱，本次大會更像是對川普的批判大會，而非對未來政策的展望。

此外，民主黨高層如前總統歐巴馬（Barack Obama）伉儷、柯林頓（Bill Clinton）伉儷等人在大會上的言論，被指涉及種族議題操弄，例如，前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在演講中暗指川普因種族因素而對她和前總統歐巴馬的成功感到威脅。這番言論引發了保守派媒體的強烈批評，認為其是在分化美國社會，可能損害賀錦麗陣營試圖營造的正面形象。

報導中指出，相比之下，川普的賭盤優勢保持穩定，這可能源於各州民調的支撐。目前，無論是搖擺州還是全國民調，川普的支持率都超過了2016年（他贏得大選）和2020年（據稱他僅以微弱差距在關鍵州落敗）的水準。

《布萊巴特新聞》認為，儘管賀錦麗在對陣川普的民調中表現優於拜登，但民主黨的策略和主流媒體的偏袒並未能幫助她在賭盤中超越川普。川普不僅保持了競爭力，還針對賀錦麗提出了實質性的質疑：賀錦麗擔任副總統3年半以來，政策立場模糊不清，選民無法明確了解她擔任總統後的施政方向；此外，她過去提出的政策建議也廣受詬病。

報導總結指出，在競選過程中，川普以政策為核心展開辯論，而賀錦麗和其競選搭檔華茲則顯得缺乏實質內容，空洞乏力。這種鮮明的對比，即使是主流媒體也難以掩蓋，賭盤的變化或許正反映了選民對這種對比的認知和反應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法