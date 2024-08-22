中國籍播音員脫稿「釣魚島是中國的領土」 NHK擬索賠提告

NHK電台19中國籍男性播音員脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，NHK考慮索賠，提出刑事告訴。（資料照）

2024/08/22 23:39

〔中央社〕日本放送協會（NHK）電台19日遭到所委託社外機構的一名中國籍男性播音員脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，今天傳出該男還以英文說出「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論。NHK認為事態嚴重，考慮索賠，提出刑事告訴。

中華民國固有領土釣魚台列嶼當中最大島嶼釣魚台，中國稱為釣魚島；日本稱為是尖閣列島當中的魚釣島，中國、日本聲稱是「固有領土」。

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NHK公關部門今天在官網以「因應NHK電台國際廣播中國籍外部人員的發言」為題表示，NHK透過與該員簽業務委託契約的NHK相關團體向該男提出嚴正抗議，21日已與該男解約。今後將索取損害賠償，提出刑事告訴，嚴正應對。

NHK官網寫道：「有關電台國際廣播中文新聞，20日起播放的是事先收錄的內容，至於其他的語言，本月之中進行預錄。此外，將視必要性，考慮引進AI播音。」

為防止相同事情再發生，NHK表示，今後將以副會長（副董事長）為首採取防範措施，不僅是短期的因應措施，將擬定加強管理等的中期性質的防範對策，強化國際廣播的相關管理辦法，努力恢復信賴。

NHK公布，該中國籍男性播音員脫稿播報的內容包括以中文指稱：「釣魚島與附屬島嶼自古以來是中國的領土。向NHK修改歷史及非專業表達抗議。」以及以英文指稱：「勿忘南京大屠殺；勿忘慰安婦，她們是戰時的性奴隸；勿忘731部隊。」

日本產經新聞報導，NHK會長（董事長）稻葉延雄今天在執政黨自民黨的情報通信（資訊通訊）戰略調查會上做報告並致歉。

調查會結束後，稻葉對媒體表示，「這是抵觸國際廣播節目標準，嚴重至極的事態。」他表示，已指示副會長成立防範體制，除了追究相關人員的責任，也要擬定對策避免再次發生。

19日下午1時（台灣時間中午12時）許，NHK短波電台的國際廣播第2放送播報中文新聞，被一名與NHK有簽委託約的社外機構中國籍男性播音員在播放有關靖國神社遭人用中文塗鴉的報導後，脫稿播出「釣魚島與附屬島嶼自古以來是中國的領土」等言論，時間約20秒。

NHK不僅向民眾收取視聽費，每年還接受政府補助，2023年度接受來自政府的國際放送（廣播）補助金是35.9億日圓（約新台幣8億元），其中NHK電台國際廣播接受的補助金9.6億日圓、電視台國際廣播接受的補助金26.3億日圓。

NHK電台遭中國籍男播報員脫稿播報一事引起許多日本民眾強烈不滿。經濟評論家門倉貴史指出，NHK電台進行國際廣播的內容與政府見解完全相反的話，等於是拿人民納稅錢做有損國家利益的事。

在野黨國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎20日在X平台發文表示，此事並非NHK向該男提出「嚴正抗議」就能了事的，要求NHK徹查是否之前也發生過同樣的事，並要求NHK做出嚴正應對。玉木說，考慮要NHK派人到國會說明。

國民民主黨幹事長（黨秘書長）榛葉賀津也21日在記者會上說：「這該不會是中國展開三戰（輿論戰、心理戰、法律戰）的開始吧？也難怪會被認為是預謀的行徑。」

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