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「釣魚島是中國領土」 NHK播音員脫稿 議員要查

日本放送協會（NHK）的國際廣播電台，19日發生中國籍男性播音員脫稿嗆聲「釣魚島是中國領土」的放送事故，引發日本各界譁然。（美聯社檔案照）

日本放送協會（NHK）的國際廣播電台，19日發生中國籍男性播音員脫稿嗆聲「釣魚島是中國領土」的放送事故，引發日本各界譁然。（美聯社檔案照）

2024/08/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕日本放送協會（NHK）的國際廣播電台，十九日發生中國籍男性播音員脫稿嗆聲「釣魚島是中國領土」的放送事故，引發日本各界譁然。雖然NHK解釋該播報員為包商的約聘員工，已透過包商向他提出抗議，包商也將與該播報員解約，但仍難平息眾怒。NHK不僅向國民收費，且一年接受政府數十億日圓補助，國民民主黨代表玉木雄一郎將要求NHK進行調查，並前往國會報告。

中籍播音員被解約 資歷22年

NHK短波電台的國際廣播十九日中午播報中文新聞時，播音員在播放有關靖國神社遭人以中文塗鴉的報導後，突然脫稿嗆聲「釣魚島是中國領土」等言論，時間長約廿秒。

該名男播音員為四十幾歲的中國籍男性，與NHK包商簽有工作契約，從二○○二年起為NHK電台報讀中文新聞。由於中國籍播音員非NHK員工，因此NHK透過包商向該名男子提出嚴正抗議，並利用新聞時段向國民致歉。

然而，國家電台居然發生這類涉及主權的敏感事故，引發各界譁然，尤其NHK不僅向民眾收取視聽費，每年還接受政府補助，二○二三年度國際放送的補助金為三十五．九億日圓（約七．九五億台幣），其中國際廣播就拿了九．六億日圓。

國民民主黨代表玉木雄一郎在廿日的記者會中表示，NHK做為國家公共廣播，卻提出與政府完全不同的立場，是相當嚴重的問題，希望NHK迅速調查實際情況，並向國會和國民提出報告。玉木還要求NHK應徹底調查此前是否曾發生過類似情況。

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