澳洲著名同志企鵝「斯賓」高齡過世 伴侶鳴悲歌送終

澳洲雪梨海洋生物水族館的同志企鵝伴侶「斯賓」和「魔術」。（法新社）

2024/08/22 17:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲企鵝情侶「斯賓（Sphen）」和「魔術（Magic）」，廝守6年並共同撫養兩隻幼鳥後，這對全球知名的同志情侶檔愛情故事劃下句點，斯賓已於日前過世，魔術被飼養員帶到牠身邊後發出悲歌，為斯賓送終。

英國《衛報》和《澳洲廣播公司（ABC）》報導，雪梨海洋生物水族館22日發表聲明，宣布這個不幸的消息。斯賓在即將過12歲生日的前夕，於本月稍早因自然原因過世，飼養員將牠的伴侶、8歲的魔術帶到斯賓遺體旁，協助牠了解斯賓不會再回來了，館方發言人說，這時「魔術立刻開始唱歌」，隨後整群企鵝也跟著一起唱。

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水族館總經理狄里（Richard Dilly）說，「失去斯賓令這個企鵝族群、飼養團隊，以及每一個受斯賓和魔術故事啟發的人感到心碎」，同時園方也希望藉此機會，回顧並且頌揚斯賓，記住牠的代表性地位和對世界帶來的正面影響，以及牠與魔術之間獨特的情感聯繫。以巴布亞企鵝來說，斯賓算是長壽，這種企鵝通常壽命年限在12到13歲之間。

斯賓和魔術是在2018年滋生愛苗，總是形影不離，還共築愛的小窩，被工作人員注意到後，用假蛋測試這對同志企鵝情侶之間的情意，結果斯賓和魔術努力輪流孵蛋，表現十分稱職。之後這兩隻企鵝先後在2018、2020年孵育兩隻小企鵝「拉拉（Lara）」和「克蘭西（Clancy）」。

這對同志企鵝在全球爆紅後，被寫入書籍、紀錄片，也成了影集《異類（Atypical）》的題材。

館方表示，「斯賓和魔術的愛情故事擄獲全球人心，本地和不惜遠道而來的國際支持者造訪水族館，就為親眼看看牠們，令館方倍感榮幸」。不過，現在飼養團隊的焦點在照顧好魔術，牠即將面臨第一個沒有斯賓陪伴的繁殖季節。

斯賓（右）和魔術（左），以及牠們共同孵育出的第一個孩子小斯賓（拉拉）。（法新社）

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