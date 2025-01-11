週日迎接陽光！北部回升至17度 局部下探10度

冷氣團持續影響，週日清晨中部以北及宜蘭近山區、空曠地區仍可能低於10度。（記者方賓照攝）

2025/01/11 22:18

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（12）日全台受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，環境偏乾；桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖易出現8至9級強陣風，提醒海邊活動民眾注意安全，並攜帶足夠禦寒衣物。

降雨方面，週日全台大部分地區以晴到多雲為主，降雨集中於花蓮及台東地區，僅有零星短暫雨，其他地區天氣穩定，澎湖、金門及馬祖也多雲到晴。高山水氣減少，北部、東北部2000公尺以上及中部3000公尺以上的高山，清晨可能有少量降雪，但降雪機率逐漸降低。

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氣溫方面，週日夜晚及清晨受輻射冷卻效應影響，中部以北及宜蘭低溫約10至13度，近山區及空曠地區恐下探10度以下，花東地區約15度，金門、馬祖僅8至9度。白天氣溫稍有回升，北部及東半部約17至20度，中南部21至23度，澎湖全天約13至16度，金門9至17度，馬祖8至13度，日夜溫差明顯。

天氣風險公司指出，今晚至週日水氣持續減少，台灣轉為乾冷天氣，中北部平原空曠地區低溫可能進一步下降至10度以下；而週日晚上至下週一清晨將更冷。高山地區降雪機率進一步減少，建議週末上山欣賞霧淞及積雪。外出民眾務必選擇方便調整的穿搭，應對寒冷天氣與明顯日夜溫差。

紫外線方面，週日全台各縣市皆為「中量級」。

環境部空氣品質預報顯示，明日大陸冷氣團影響下，迎風面擴散條件良好，花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及宜蘭多為「普通」，金門、馬祖、澎湖空品也維持「普通」。中南部因位於下風處，污染物稍易累積，提醒敏感族群減少戶外活動。

週日北台灣高溫略回升至16至20度，中南部21至23度穩定，日夜溫差大。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日全台各縣市皆為「中量級」（擷取自中央氣象署網站）

週日空氣品質多為「普通」等級，花東空品區表現最佳達「良好」，中南部因下風處汙染物稍易累積，提醒敏感族群減少戶外活動。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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