1/11今彩539頭獎開2注！800萬獎落雲林、台中

今晚（1月11日）開獎的第114000010期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供、資料照；本報合成）

2025/01/11 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月11日）開獎的第114000010期今彩539頭獎開出2注，分別由雲林縣莿桐鄉莿桐村中正路63號1樓「銘澤發彩券行」、台中市沙鹿區興安里沙田路53之2號1樓「伍星瑩彩券行」開出。

第114000010期今彩539中獎號碼為「05、12、13、19、34」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共260注中獎，每注可得2萬元；參獎共8004注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7246注中獎，每注可得50元。

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第114000010期39樂合彩中獎號碼為「05、12、13、19、34」，四合共17注中獎，每注可得21萬2500元；三合共403注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3405注中獎，每注可得1125元。

第114000004期3星彩中獎號碼為「057」，壹獎共90注中獎，每注可得5000元。

第114000004期4星彩中獎號碼為「4209」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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