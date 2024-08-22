歐巴馬暗諷川普「尺寸」小 疑開黃腔惹議

美國政壇「尺寸」之謎，歐巴馬最新發言引爆熱議。（彭博）

2024/08/22 11:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政壇再掀波瀾！前總統歐巴馬（Barack Obama）20日在民主黨全國代表大會的演講中，疑似以「尺寸」暗諷前總統川普的男性雄風，引發軒然大波。這番言論不僅讓現場觀眾嘩然，更在社交媒體上引發熱議，被視為美國政治攻防戰中，罕見的低俗攻擊。

然而，值得一提的是，在2016年美國共和黨總統初選期間，川普和佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）之間也曾發生了一場著名的「手大小之爭」，當時引發了廣泛的媒體關注和政治討論。

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據保守派媒體《布萊巴特新聞》（Breitbart News）報導，歐巴馬在演講中，將矛頭指向川普，批評他「幼稚」，並列舉了「幼稚的綽號」、「瘋狂的陰謀論」，以及「對群眾規模的奇怪執著」。在提到「群眾規模」時，歐巴馬先舉起雙手示意「大」，然後向下看，再將雙手合攏示意「小」。這個動作立即引發了現場觀眾的哄堂大笑，許多人認為，這明顯是在影射川普的男性雄風，暗諷其「尺寸」不足。

歐巴馬的言論也引發了川普支持者的強烈不滿。他們認為，歐巴馬作為一位前總統，在公開場合使用這種低俗的暗示性言論，不僅缺乏風度，更是對政治對手的侮辱。此外，他們也質疑歐巴馬的動機，認為他試圖藉由這種方式轉移焦點，掩蓋民主黨在政策上的不足。

值得注意的是，歐巴馬在同一場演講中，也批評了川普的種族歧視言論。他表示，川普試圖讓人民害怕「兩個努力工作、受過高等教育、成功的黑人」，這番話被認為是在影射自己和夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）。

事實上，歐巴馬之所以拿川普的手開玩笑，有其緣故。2016年2月的共和黨初選辯論中，佛州參議員魯比歐在辯論中嘲諷川普的手很小，暗示這可能影響他的能力和男性氣概。魯比歐說：「如果你在意手的大小，那麼我想你知道其他地方也會有問題。」這一言論引發了川普的反擊，他在隨後的辯論中回應說：「我的手很大，這是我最好的特徵之一。」川普甚至在社交媒體上發表了關於手的大小的言論，強調自己的手並不小，並且這種攻擊是毫無意義的。

當時隨著這場爭論的發展，川普的支持者和媒體開始將這一事件視為川普的強硬形象和魯比歐的脆弱表現的象徵。這場「手大小之爭」最終成為了2016年初選的一個標誌性事件，突顯了川普的個人攻擊風格以及他如何利用對手的弱點來增強自己的政治形象。

2016年共和黨總統初選期間，川普與佛州聯邦參議員魯比歐（左），也曾就「尺寸」問題展開交鋒。（美聯社）

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