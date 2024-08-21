延後實施外國影響力登記計畫 英國工黨政府被批向中國屈服

英國首相施凱爾。（美聯社檔案照）

2024/08/21 22:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國政府一項強制外國遊說者登記，以保護英國國家安全免於遭敵意外國影響力活動影響的計畫，遭剛上台的工黨政府延後，部份國會議員和評論家批評工黨政府，向中國壓力屈服。

這項「外國影響力登記計畫（FIRS）」要求為外國勢力或機關工作者，須登記申報其遊說活動，否則將遭到最高5年有期徒刑懲罰。該計畫已納入去年底生效的「2023年國家安全法」，當時的內政部規劃在今年內實施。不過，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）領導的政府上台後，已將該計畫延後，英國iNews網站報導，最早明年才會實施。

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英國廣播公司（BBC）新聞網21日引述內政部說法，也證實延後，「不再預期這項計畫的要求，會在2024年生效」。被問到延後之事，該部發言人說，「保護英國免於遭外國影響，是、也將一直是絕對優先」，「外國影響力登記計畫將進一步強化我國國家安全，同時維護英國身為國際商貿樞紐的地位」。一名政府官員說，延後原因是政權轉換，原本計畫好的規範需要新的部會首長批准。

FIRS是在工黨支持下制定，被視為攸關處理中國在英國的影響力活動，也因此工黨政府延後實施，被批評是對北京軟化立場。保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等對中國抱持懷疑態度的國會議員說，此事表示工黨一改在野時強硬態度，對北京會「開倒車」、「政策轉彎」；其他看法認為有「政治動機」。

iNews網站報導，據了解工黨政府仍然支持該計畫，但是部會間對於要不要把中國列入其中最嚴格監管層級，有不同意見，財政部、外交部擔心會影響經濟和外交關係。

該計畫對外國遊說活動的監管分兩層級，在政治影響層級，個人或實體只有在「受外國勢力指示在英國進行政治影響力活動」才須登記申報，更嚴格的「加強」層級須申報活動範圍更廣，未依規定申報者，兩層級最高各可罰2年和5年有期徒刑。保守黨在今年選舉政綱中承諾將中國列入加強監管層級。

在前任保守黨政府任內負責制定FIRS的前安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）說，延後該計畫是「政治性」決定，力促工黨「回到正軌」，「現在在此計畫上拖延，只會置這個國家未來的安全於險境」。

英國《旁觀者週刊 （The Spectator）》專欄主筆威廉斯（Ian Williams）也撰文批評，工黨向中國影響力屈服。文中舉出今年稍早英國愛丁堡市因為擔心可能傷害與中國的關係，擱置原定和台灣高雄市簽訂友好城市的計畫，就是中共的惡意和明目張膽干預英國政治的一個例子，工黨在大選前警告中國，不會容許干預英國民主，但是向中國壓力屈服，擱置外國影響力登記計畫，是展現此決心的「奇怪方式」。

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